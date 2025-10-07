Як часто потрібне технічне обслуговування Tesla

Технічне обслуговування Tesla. Фото: carvision.com

Одне з найбільших помилкових уявлень про електромобілі полягає в тому, що вони не потребують технічного обслуговування. Це не так. Хоча графік ТО Tesla простий, й навіть деякі пункти водій може виконати самостійно, але періодично звертатися до автомайстерні доведеться.

Про це написав Car Buzz.

Реклама

Читайте також:

Що можна зробити вдома

Розглянемо обслуговування на прикладі Tesla Model 3. Вдома можна замінити:

салонний повітряний фільтр кожні два роки;

щітки склоочисника принаймні раз на рік;

перестановка колес.

Що у сервісному центрі

Tesla рекомендує проводити в автомайстернях:

перевірку гальмівної рідини кожні чотири роки (наполегливо не радять самостійно доливати рідину);

щорічно очищувати та змащувати гальмівні супорти (або через 20 000 км у районах, де взимку дороги посипають сіллю).

Попри відсутність двигуна, у Tesla є радіатор, який головним чином призначений для допомоги системі кондиціонування повітря та охолоджування акумулятора. Його також потрібно чистити щороку.

Також читайте:

Скільки коштує заміна акумулятора Tesla

Які ремонтні роботи для електромобілів Tesla найдорожчі

Чому не варто купувати вживаний електрокар Tesla

Як обслуговувати акумулятор

Tesla стверджує, що акумулятор не потребує обслуговування власником з міркувань безпеки. Навіть якщо водій вважає, що в системі охолодження батареї низький рівень рідини, Tesla не радить самостійно доливати її.

Коли пошкоджено елемент акумулятора, більшість автовиробників радять нову батарею. Деякі майстерні пропонують заміну окремих елементів акумулятора, але це повністю анулює будь-яку гарантію виробника.

Втім, такі деталі, як система керування акумулятором, помпи охолоджувальної рідини, роз'єми та порти, зарядні пристрої та інше обладнання, можна відремонтувати.