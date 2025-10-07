Как часто требуется техническое обслуживание Tesla

Техническое обслуживание Tesla. Фото: carvision.com

Одно из самых больших заблуждений об электромобилях заключается в том, что они не нуждаются в техническом обслуживании. Это не так. Хотя график ТО Tesla простой, и даже некоторые пункты водитель может выполнить самостоятельно, но периодически обращаться в автомастерскую придется.

Об этом написал Car Buzz.

Что можно сделать дома

Рассмотрим обслуживание на примере Tesla Model 3. Дома можно заменить:

салонный воздушный фильтр каждые два года;

щетки стеклоочистителя по крайней мере раз в год;

перестановка колес.

Что в сервисном центре

Tesla рекомендует проводить в автомастерских:

проверку тормозной жидкости каждые четыре года (настоятельно не советуют самостоятельно доливать жидкость);

ежегодно очищать и смазывать тормозные суппорты (или через 20 000 км в районах, где зимой дороги посыпают солью).

Несмотря на отсутствие двигателя, у Tesla есть радиатор, который главным образом предназначен для помощи системе кондиционирования воздуха и для охлаждения аккумулятора. Его также нужно чистить каждый год.

Как обслуживать аккумулятор

Tesla утверждает, что аккумулятор не нуждается в обслуживании владельцем из соображений безопасности. Даже если водитель считает, что в системе охлаждения батареи низкий уровень жидкости, Tesla не советует самостоятельно доливать ее.

Когда поврежден элемент аккумулятора, большинство автопроизводителей советуют новую батарею. Некоторые мастерские предлагают замену отдельных элементов аккумулятора, но это полностью аннулирует любую гарантию производителя.

Впрочем, такие детали, как система управления аккумулятором, помпы охлаждающей жидкости, разъемы и порты, зарядные устройства и другое оборудование, можно отремонтировать.