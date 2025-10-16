Бюджетный Tesla Model 3: чего нет в электромобиле

2026 Tesla Model 3 Standard Фото: caranddriver.com

Новые бюджетные версии Tesla Model 3 и Model Y потеряли ряд опций, что является частью стратегии по снижению их базовых цен. Некоторые изменения могут быть некритичными для покупателей, но не все.

Чего не осталось

Одно упрощение кажется довольно странным: отсутствие у Tesla Model 3 Standard зеркал с электроприводом. Сложно представить любой современный автомобиль в продаже, независимо от его ценовой категории, который бы не имел электрически регулируемых зеркал.

Примечательно, что Model Y, вероятно, избежит этой участи, так как в ней просто удален механизм автоматического складывания зеркал, который есть в более дорогих комплектациях модели.

В Model 3 Standard также исчезли другие удобные детали:

задний сенсорный экран;

атмосферная подсветка салона;

вентиляция передних сидений;

кожаная отделка интерьера;

подогрев сидений второго ряда;

рулевая колонка с электрорегулировкой;

стандартный автопилот;

FM/AM-радио.

Model 3 Standard также имеет несколько меньшую емкость аккумулятора — 69,5 киловатт-часов.

Запас хода и цена

Запас хода составляет примерно 517 км, что меньше, чем 584 км в версии Premium Rear-Wheel Drive. Кроме того, скорость наддува (максимальная мощность зарядки) также ограничена на уровне 225 киловатт.

Tesla заявляет время разгона от 0 до 100 км/ч для базовой Model 3 за 5,8 секунды. Это меньше, чем 4,9 секунды у Premium Rear-Wheel Drive, но все же довольно быстро.

С ценой 38 630 долларов, Model 3 Standard на 5500 долларов дешевле Premium-комплектации и теперь является самым доступным способом приобрести новую Tesla. Просто придется помнить об экономии, когда возникнет необходимость попросить пассажира вручную отрегулировать правое зеркало.