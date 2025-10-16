Видео
Главная Авто Чего нет в самом дешевом Tesla Model 3

Чего нет в самом дешевом Tesla Model 3

Дата публикации 16 октября 2025 06:00
Бюджетный Tesla Model 3: чего нет в электромобиле
2026 Tesla Model 3 Standard Фото: caranddriver.com

Новые бюджетные версии Tesla Model 3 и Model Y потеряли ряд опций, что является частью стратегии по снижению их базовых цен. Некоторые изменения могут быть некритичными для покупателей, но не все.

Об этом написал Motor1.

Читайте также:

Чего не осталось

Одно упрощение кажется довольно странным: отсутствие у Tesla Model 3 Standard зеркал с электроприводом. Сложно представить любой современный автомобиль в продаже, независимо от его ценовой категории, который бы не имел электрически регулируемых зеркал.

Примечательно, что Model Y, вероятно, избежит этой участи, так как в ней просто удален механизм автоматического складывания зеркал, который есть в более дорогих комплектациях модели.

В Model 3 Standard также исчезли другие удобные детали:

  • задний сенсорный экран;
  • атмосферная подсветка салона;
  • вентиляция передних сидений;
  • кожаная отделка интерьера;
  • подогрев сидений второго ряда;
  • рулевая колонка с электрорегулировкой;
  • стандартный автопилот;
  • FM/AM-радио.

Model 3 Standard также имеет несколько меньшую емкость аккумулятора — 69,5 киловатт-часов.

Также читайте:

Почему лучше покупать подержанный электромобиль

Какой график технического обслуживания у Tesla

Tesla на автопилоте разбилась, не проехав и 100 км

Запас хода и цена

Запас хода составляет примерно 517 км, что меньше, чем 584 км в версии Premium Rear-Wheel Drive. Кроме того, скорость наддува (максимальная мощность зарядки) также ограничена на уровне 225 киловатт.

Tesla заявляет время разгона от 0 до 100 км/ч для базовой Model 3 за 5,8 секунды. Это меньше, чем 4,9 секунды у Premium Rear-Wheel Drive, но все же довольно быстро.

С ценой 38 630 долларов, Model 3 Standard на 5500 долларов дешевле Premium-комплектации и теперь является самым доступным способом приобрести новую Tesla. Просто придется помнить об экономии, когда возникнет необходимость попросить пассажира вручную отрегулировать правое зеркало.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
