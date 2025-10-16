Бюджетный Tesla Model 3: чего нет в электромобиле

Чего нет в самом дешевом Tesla Model 3
Новые бюджетные версии Tesla Model 3 и Model Y потеряли ряд опций, что является частью стратегии по снижению их базовых цен. Некоторые изменения могут быть некритичными для покупателей, но не все.
Чего не осталось
Одно упрощение кажется довольно странным: отсутствие у Tesla Model 3 Standard зеркал с электроприводом. Сложно представить любой современный автомобиль в продаже, независимо от его ценовой категории, который бы не имел электрически регулируемых зеркал.
Примечательно, что Model Y, вероятно, избежит этой участи, так как в ней просто удален механизм автоматического складывания зеркал, который есть в более дорогих комплектациях модели.
В Model 3 Standard также исчезли другие удобные детали:
- задний сенсорный экран;
- атмосферная подсветка салона;
- вентиляция передних сидений;
- кожаная отделка интерьера;
- подогрев сидений второго ряда;
- рулевая колонка с электрорегулировкой;
- стандартный автопилот;
- FM/AM-радио.
Model 3 Standard также имеет несколько меньшую емкость аккумулятора — 69,5 киловатт-часов.
Запас хода и цена
Запас хода составляет примерно 517 км, что меньше, чем 584 км в версии Premium Rear-Wheel Drive. Кроме того, скорость наддува (максимальная мощность зарядки) также ограничена на уровне 225 киловатт.
Tesla заявляет время разгона от 0 до 100 км/ч для базовой Model 3 за 5,8 секунды. Это меньше, чем 4,9 секунды у Premium Rear-Wheel Drive, но все же довольно быстро.
С ценой 38 630 долларов, Model 3 Standard на 5500 долларов дешевле Premium-комплектации и теперь является самым доступным способом приобрести новую Tesla. Просто придется помнить об экономии, когда возникнет необходимость попросить пассажира вручную отрегулировать правое зеркало.
