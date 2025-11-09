Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Довольны ли электромобилями их владельцы на самом деле

Довольны ли электромобилями их владельцы на самом деле

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 14:22
обновлено: 20:14
Насколько электромобилями на самом деле довольны их владельцы
Владелица электромобиля. Фото: freepik.com

Согласно новому опросу, владельцы электромобилей не только используют машины в повседневной жизни, но и дают им чрезвычайно высокую оценку. Этот уровень удовлетворенности подтверждает переход к новым моделям использования электрических авто, где городские поездки уже не являются единственным сценарием.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Реклама
Читайте также:

Высокая лояльность

Согласно исследованию DRIVECO, которое компания на днях представила на мероприятии Deep Drive в Париже, ответ почти единодушен: 98% водителей довольны своими электромобилями. Вопреки предвзятым представлениям, большинство владельцев ценят комфорт и простоту использования электрических авто и не жалеют о своем выборе.

Личная приверженность также ощутима: 50% пользователей признаются, что они очень привязаны к своему электромобилю, что выше, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Эта лояльность важна для производителей, так как она превращается в склонность к повторному использованию и рекомендации.

Также читайте:

Откуда в салоне электромобиля запах бензина в салоне

Какой настоящий срок службы батареи электрокара

ЭЗС для электромобилей стали мишенью для киберпреступников

Изменение парадигмы

Использование электромобилей больше не ограничивается городским пространством. 72% водителей ездят на них на работу и на развлечения в выходные, а 42% практикуют длительные путешествия далеко от дома по крайней мере раз в год. Это стирает грань между городским и междугородним использованием, что требует переосмысления зарядной инфраструктуры. Относительно ожидаемого запаса хода, среднее приемлемое расстояние составляет 653 км.

Привычки подзарядки меняются: 54% водителей предпочитают скоростные зарядные станции (50-150 кВт), тогда как меньшинство использует стандартные (<22 кВт) или сверхскоростные (>150 кВт) станции. Потребность в скорости и доступности зарядки остается приоритетом для большого сегмента пользователей.

Несмотря на высокий уровень удовлетворенности, основными выявленными препятствиями остаются финансовые и технические: 57% респондентов назвали цену покупки основным недостатком, а 45% — запас хода как причину колебаний. Это означает, что электромобили привлекательны, но они все еще зависят от дальнейшего снижения цен и увеличения запаса хода для охвата более широкой аудитории.

авто электрокары исследование автомобиль водители електромобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации