Насколько электромобилями на самом деле довольны их владельцы

Согласно новому опросу, владельцы электромобилей не только используют машины в повседневной жизни, но и дают им чрезвычайно высокую оценку. Этот уровень удовлетворенности подтверждает переход к новым моделям использования электрических авто, где городские поездки уже не являются единственным сценарием.

Высокая лояльность

Согласно исследованию DRIVECO, которое компания на днях представила на мероприятии Deep Drive в Париже, ответ почти единодушен: 98% водителей довольны своими электромобилями. Вопреки предвзятым представлениям, большинство владельцев ценят комфорт и простоту использования электрических авто и не жалеют о своем выборе.

Личная приверженность также ощутима: 50% пользователей признаются, что они очень привязаны к своему электромобилю, что выше, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Эта лояльность важна для производителей, так как она превращается в склонность к повторному использованию и рекомендации.

Изменение парадигмы

Использование электромобилей больше не ограничивается городским пространством. 72% водителей ездят на них на работу и на развлечения в выходные, а 42% практикуют длительные путешествия далеко от дома по крайней мере раз в год. Это стирает грань между городским и междугородним использованием, что требует переосмысления зарядной инфраструктуры. Относительно ожидаемого запаса хода, среднее приемлемое расстояние составляет 653 км.

Привычки подзарядки меняются: 54% водителей предпочитают скоростные зарядные станции (50-150 кВт), тогда как меньшинство использует стандартные (<22 кВт) или сверхскоростные (>150 кВт) станции. Потребность в скорости и доступности зарядки остается приоритетом для большого сегмента пользователей.

Несмотря на высокий уровень удовлетворенности, основными выявленными препятствиями остаются финансовые и технические: 57% респондентов назвали цену покупки основным недостатком, а 45% — запас хода как причину колебаний. Это означает, что электромобили привлекательны, но они все еще зависят от дальнейшего снижения цен и увеличения запаса хода для охвата более широкой аудитории.