Насколько электромобилями на самом деле довольны их владельцы

Довольны ли электромобилями их владельцы на самом деле
Согласно новому опросу, владельцы электромобилей не только используют машины в повседневной жизни, но и дают им чрезвычайно высокую оценку. Этот уровень удовлетворенности подтверждает переход к новым моделям использования электрических авто, где городские поездки уже не являются единственным сценарием.
Об этом сообщил Lʼautomobiliste.
Высокая лояльность
Согласно исследованию DRIVECO, которое компания на днях представила на мероприятии Deep Drive в Париже, ответ почти единодушен: 98% водителей довольны своими электромобилями. Вопреки предвзятым представлениям, большинство владельцев ценят комфорт и простоту использования электрических авто и не жалеют о своем выборе.
Личная приверженность также ощутима: 50% пользователей признаются, что они очень привязаны к своему электромобилю, что выше, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Эта лояльность важна для производителей, так как она превращается в склонность к повторному использованию и рекомендации.
Изменение парадигмы
Использование электромобилей больше не ограничивается городским пространством. 72% водителей ездят на них на работу и на развлечения в выходные, а 42% практикуют длительные путешествия далеко от дома по крайней мере раз в год. Это стирает грань между городским и междугородним использованием, что требует переосмысления зарядной инфраструктуры. Относительно ожидаемого запаса хода, среднее приемлемое расстояние составляет 653 км.
Привычки подзарядки меняются: 54% водителей предпочитают скоростные зарядные станции (50-150 кВт), тогда как меньшинство использует стандартные (<22 кВт) или сверхскоростные (>150 кВт) станции. Потребность в скорости и доступности зарядки остается приоритетом для большого сегмента пользователей.
Несмотря на высокий уровень удовлетворенности, основными выявленными препятствиями остаются финансовые и технические: 57% респондентов назвали цену покупки основным недостатком, а 45% — запас хода как причину колебаний. Это означает, что электромобили привлекательны, но они все еще зависят от дальнейшего снижения цен и увеличения запаса хода для охвата более широкой аудитории.
