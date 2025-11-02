Видео
Авто

Армия
Видео

Кто до сих пор боится электромобилей — исследование

Дата публикации 2 ноября 2025 09:45
обновлено: 09:38
Исследование: кто до сих пор не доверяет электромобилям
Перепуганный водитель. Фото: freepik.com

Сегодня в Норвегии электромобили составляют 94% продаж новых авто, но многие водители до сих пор относятся к ним с осторожностью. Исследование Live Boyum от Consumption Research Norway (SIFO) показывает, что скептицизм в отношении электрокаров не является случайным и может быть связан с чертами личности.

Об этом сообщил Interia.

Почему возникает сопротивление

Скептицизм в отношении электромобильности во всем мире имеет глубокие социальные и личностные корни. Исследование SIFO выявило три ключевые группы, склонные к осторожности: женщины, пожилые люди и люди с более низким уровнем образования.

  • Женщины склонны сосредотачиваться на практических аспектах, таких как запас хода и наличие зарядной инфраструктуры, тогда как мужчины более охотно рискуют и интересуются новыми технологиями.
  • Скептицизм растет среди людей старше 45 лет, что объясняется их устоявшимися привычками вождения и меньшим вниманием к климатическим проблемам.
  • Люди с высшим образованием, наоборот, более открыты к электромобилям, вероятность их приобретения возрастает на 85% среди тех, кто имеет университетскую степень. Это связано с большей экологической осведомленностью и готовностью использовать инновации.

Сколько украинцы потратили на электромобили в 2025 году

Какой настоящий срок службы батареи электрокара

Почему электромобили будут стоить меньше, чем модели с ДВС

Богатые тоже плачут

Основные причины колебаний, независимо от группы, включают:

  • сомнения относительно истинной экологичности (добыча лития, переработка);
  • технологические ограничения (запас хода, характеристики);
  • высокая цена.

Исследование также показало, что высокий доход не является решающим фактором для покупки электромобиля. Даже состоятельные люди могут воздерживаться от приобретения, если авто кажется непрактичным.

Это подтверждает, что для успешного внедрения электромобилей одних только финансовых стимулов недостаточно — необходимо учитывать психологические и практические потребности потребителей.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
