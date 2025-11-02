Дослідження: хто досі не довіряє електромобілям

Переляканий водій. Фото: freepik.com

Сьогодні у Норвегії електромобілі становлять 94% продажів нових авто, але багато водіїв досі ставляться до них з обережністю. Дослідження Live Boyum від Consumption Research Norway (SIFO) показує, що скептицизм щодо електрокарів не є випадковим та може бути пов'язаний з рисами особистості.

Чому виникає опір

Скептицизм щодо електромобільності в усьому світі має глибокі соціальні та особистісні корені. Дослідження SIFO виявило три ключові групи, схильні до обережності: жінки, люди похилого віку та люди з нижчим рівнем освіти.

Жінки схильні зосереджуватися на практичних аспектах, таких як запас ходу та наявність зарядної інфраструктури, тоді як чоловіки більш охоче ризикують та цікавляться новими технологіями.

Скептицизм зростає серед людей, старших за 45 років, що пояснюється їхніми усталеними звичками водіння та меншою увагою до кліматичних проблем.

Люди з вищою освітою, навпаки, більш відкриті до електромобілів, ймовірність їх придбання зростає на 85% серед тих, хто має університетський ступінь. Це пов'язано з більшою екологічною обізнаністю та готовністю використовувати інновації.

Багаті теж плачуть

Основні причини вагань, незалежно від групи, включають:

сумніви щодо справжньої екологічності (видобуток літію, переробка);

технологічні обмеження (запас ходу, характеристики);

висока ціна.

Дослідження також показало, що високий дохід не є вирішальним фактором для купівлі електромобіля. Навіть заможні люди можуть утримуватися від придбання, якщо авто здається непрактичним.

Це підтверджує, що для успішного впровадження електромобілів одних лише фінансових стимулів недостатньо — необхідно враховувати психологічні та практичні потреби споживачів.