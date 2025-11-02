Дослідження: хто досі не довіряє електромобілям

Хто досі боїться електромобілів — дослідження
Сьогодні у Норвегії електромобілі становлять 94% продажів нових авто, але багато водіїв досі ставляться до них з обережністю. Дослідження Live Boyum від Consumption Research Norway (SIFO) показує, що скептицизм щодо електрокарів не є випадковим та може бути пов'язаний з рисами особистості.
Про це повідомив Interia.
Чому виникає опір
Скептицизм щодо електромобільності в усьому світі має глибокі соціальні та особистісні корені. Дослідження SIFO виявило три ключові групи, схильні до обережності: жінки, люди похилого віку та люди з нижчим рівнем освіти.
- Жінки схильні зосереджуватися на практичних аспектах, таких як запас ходу та наявність зарядної інфраструктури, тоді як чоловіки більш охоче ризикують та цікавляться новими технологіями.
- Скептицизм зростає серед людей, старших за 45 років, що пояснюється їхніми усталеними звичками водіння та меншою увагою до кліматичних проблем.
- Люди з вищою освітою, навпаки, більш відкриті до електромобілів, ймовірність їх придбання зростає на 85% серед тих, хто має університетський ступінь. Це пов'язано з більшою екологічною обізнаністю та готовністю використовувати інновації.
Багаті теж плачуть
Основні причини вагань, незалежно від групи, включають:
- сумніви щодо справжньої екологічності (видобуток літію, переробка);
- технологічні обмеження (запас ходу, характеристики);
- висока ціна.
Дослідження також показало, що високий дохід не є вирішальним фактором для купівлі електромобіля. Навіть заможні люди можуть утримуватися від придбання, якщо авто здається непрактичним.
Це підтверджує, що для успішного впровадження електромобілів одних лише фінансових стимулів недостатньо — необхідно враховувати психологічні та практичні потреби споживачів.
