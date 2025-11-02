Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хто досі боїться електромобілів — дослідження

Хто досі боїться електромобілів — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 09:45
Оновлено: 09:38
Дослідження: хто досі не довіряє електромобілям
Переляканий водій. Фото: freepik.com

Сьогодні у Норвегії електромобілі становлять 94% продажів нових авто, але багато водіїв досі ставляться до них з обережністю. Дослідження Live Boyum від Consumption Research Norway (SIFO) показує, що скептицизм щодо електрокарів не є випадковим та може бути пов'язаний з рисами особистості.

Про це повідомив Interia.

Реклама
Читайте також:

Чому виникає опір

Скептицизм щодо електромобільності в усьому світі має глибокі соціальні та особистісні корені. Дослідження SIFO виявило три ключові групи, схильні до обережності: жінки, люди похилого віку та люди з нижчим рівнем освіти.

  • Жінки схильні зосереджуватися на практичних аспектах, таких як запас ходу та наявність зарядної інфраструктури, тоді як чоловіки більш охоче ризикують та цікавляться новими технологіями.
  • Скептицизм зростає серед людей, старших за 45 років, що пояснюється їхніми усталеними звичками водіння та меншою увагою до кліматичних проблем.
  • Люди з вищою освітою, навпаки, більш відкриті до електромобілів, ймовірність їх придбання зростає на 85% серед тих, хто має університетський ступінь. Це пов'язано з більшою екологічною обізнаністю та готовністю використовувати інновації.

Також читайте:

Скільки українці витратили на електромобілі у 2025 році

Який справжній термін служби батареї електрокара

Чому електромобілі коштуватимуть менше, ніж моделі з ДВЗ

Багаті теж плачуть

Основні причини вагань, незалежно від групи, включають:

  • сумніви щодо справжньої екологічності (видобуток літію, переробка);
  • технологічні обмеження (запас ходу, характеристики);
  • висока ціна.

Дослідження також показало, що високий дохід не є вирішальним фактором для купівлі електромобіля. Навіть заможні люди можуть утримуватися від придбання, якщо авто здається непрактичним.

Це підтверджує, що для успішного впровадження електромобілів одних лише фінансових стимулів недостатньо — необхідно враховувати психологічні та практичні потреби споживачів.

Норвегія авто електрокари дослідження автомобіль водії електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації