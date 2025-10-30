Скільки українці заплатили за електромобілі у 2025 році

Електромобіль. Фото: freepik.com

Імпорт електромобілів в Україну за січень-серпень 2025 року сягнув історичних максимумів, як за кількістю, так й за фінансовими витратами. Драйвером зростання залишається вторинний ринок, де домінують електрокари з США.

Про це повідомив Укравтопром.

Рекорди імпорту

Протягом січня-серпня 2025 року до України було імпортовано 61 7000 легкових електромобілів (BEV). Загальна митна вартість цих авто сягнула майже 1 270 000 000 доларів (+52% порівняно з аналогічним періодом торік).

Драйвером зростання традиційно залишається вторинний ринок. За вісім місяців українці придбали 47 600 вживаних електромобілів, що на 62% більше, ніж торік. На їхній імпорт було витрачено 906 300 000 доларів.

Водночас, імпорт нових електрокарів також зріс – до 14 100 авто (+26%), загальною вартістю 363 500 000 доларів. Тобто ринок вживаних електромобілів залишається основним та найбільш фінансово містким сегментом, формуючи майже 71% від загальних витрат на імпорт.

Географія поставок суттєво різниться. Абсолютним лідером серед нових електромобілів є Китай, звідки було завезено 92% електромобілів. Далі з величезним відставання йдуть Японія (3%) та Німеччина (2%). Ринок вживаних електромобілів домінує завдяки поставкам зі США (40%), а також з Кореї (16%) та Німеччини (15%).

Модельні уподобання

Популярним вживаним електромобілем залишається Nissan Leaf. Японський хетчбек вже багато років залишається одним з найбільш доступних та поширених електрокарів у світі. В Україні найчастіше представлені моделі першого та другого покоління з батареями від 24 до 62 кВт/год. Його ключові переваги — проста конструкція, надійність та відносно невисока вартість. Середня ціна в Україні, яка залежить від року випуску та місткості батареї, коливається в межах 8000–16 000 доларів.

Серед нових електромобілів популярним стає BYD Song Plus EV. Це китайський електричний кросовер має сучасний дизайн, просторий салон та оснащений фірмовою батареєю Blade (LFP), відомою своєю безпекою та довговічністю. Часто імпортується у версіях з великим запасом ходу (понад 500 км). Середня ціна в Україні зазвичай стартує від 27 000–30 000 доларів, залежно від комплектації.