Сколько украинцы заплатили за электромобили в 2025 году

Электромобиль. Фото: freepik.com

Импорт электромобилей в Украину за январь-август 2025 года достиг исторических максимумов, как по количеству, так и по финансовым затратам. Драйвером роста остается вторичный рынок, где доминируют электрокары из США.

Об этом сообщил Укравтопром.

Реклама

Читайте также:

Рекорды импорта

В течение января-августа 2025 года в Украину было импортировано 61 7000 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто достигла почти 1 270 000 000 долларов (+52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Драйвером роста традиционно остается вторичный рынок. За восемь месяцев украинцы приобрели 47 600 подержанных электромобилей, что на 62% больше, чем в прошлом году. На их импорт было потрачено 906 300 000 долларов.

В то же время, импорт новых электрокаров также вырос — до 14 100 авто (+26%), общей стоимостью 363 500 000 долларов. То есть рынок подержанных электромобилей остается основным и наиболее финансово емким сегментом, формируя почти 71% от общих расходов на импорт.

География поставок существенно отличается. Абсолютным лидером среди новых электромобилей является Китай, откуда было завезено 92% электромобилей. Далее с огромным отставанием идут Япония (3%) и Германия (2%). Рынок подержанных электромобилей доминирует благодаря поставкам из США (40%), а также из Кореи (16%) и Германии (15%).

Также читайте:

Какой настоящий срок службы батареи электрокара

Лучшим электромобилем стал корейский седан

Автоэксперт назвал худшие недостатки электромобилей

Модельные предпочтения

Популярным подержанным электромобилем остается Nissan Leaf. Японский хэтчбек уже много лет остается одним из самых доступных и распространенных электрокаров в мире. В Украине чаще всего представлены модели первого и второго поколения с батареями от 24 до 62 кВт/ч. Его ключевые преимущества — простая конструкция, надежность и относительно невысокая стоимость. Средняя цена в Украине, которая зависит от года выпуска и емкости батареи, колеблется в пределах 8000-16 000 долларов.

Среди новых электромобилей популярным становится BYD Song Plus EV. Это китайский электрический кроссовер имеет современный дизайн, просторный салон и оснащен фирменной батареей Blade (LFP), известной своей безопасностью и долговечностью. Часто импортируется в версиях с большим запасом хода (более 500 км). Средняя цена в Украине обычно стартует от 27 000-30 000 долларов, в зависимости от комплектации.