Лучшим электромобилем стал корейский седан

Дата публикации 27 октября 2025 17:30
обновлено: 15:25
Рейтинг лучших электромобилей возглавил корейский седан
2025 Hyundai Ioniq 6 Фото: motortrend.com

На фоне роста количества моделей электромобилей на рынке, потребителям становится все труднее определить, какие из них действительно оправдывают свои обещания по надежности и безопасности. Поэтому Consumer Reports подготовил рейтинг электромобилей, которые показали лучшие результаты как в тестах на производительность, так и в оценках долговечности.

Об этом сообщил Jalopnik.

Выбор электромобиля

Электромобили предлагают ряд значительных преимуществ: более низкую стоимость владения, ежедневный комфорт благодаря быстрому разгону и тихой езде, а также возможность иметь просторный салон, планировка которого не ограничена традиционным бензиновым силовым агрегатом.

Хотя некоторым поклонникам автомобилей может не хватать механической коробки передач или настоящего звука выхлопа, для подавляющего большинства пользователей, которые водят авто ежедневно, электрокар может быть идеальным транспортным средством. Основная проблема заключается в сложности определения, какие именно модели действительно оправдывают высокие ожидания по производительности и надежности.

Портал Consumer Reports составил список электромобилей, которые не только показали лучшие результаты во всестороннем тестировании, но и имеют высокий уровень безопасности и ожидаемой надежности от нового авто.

Как водителю продлить срок службы батареи электрокара на 40%

Автоэксперт назвал худшие недостатки электромобилей

Почему в Украине трудно отремонтировать электромобиль

Лучший массовый электрокар

Если нужен классический электрический седан, Consumer Reports рекомендует обратить внимание на Hyundai Ioniq 6, а не на Tesla Model 3.

Дизайн Ioniq 6, известный своей аэродинамической эффективностью, может быть несколько противоречивым с точки зрения стиля. Тем не менее, именно он является преимуществом, обеспечивающим значительно лучший запас хода.

В зависимости от выбранного размера аккумулятора и конфигурации (например, задний или полный привод), Ioniq 6 предлагает солидный запас хода от 386 до 580 км. Кроме того, благодаря своей 800-вольтовой архитектуре, этот электромобиль обеспечивает чрезвычайно быструю зарядку.

Хотя Ioniq 6 не имеет самого большого багажника в мире, а экспертам CR не понравилось размещение и управление переключателями стеклоподъемников и зеркал, он остается быстрым, комфортным и имеет более просторный салон, чем можно было бы предположить.

В специфических категориях победили:

  • Лучший электромобиль класса люкс: BMW i4
  • Лучший электрический SUV с 2 рядами сидений: Ford Mustang Mach-E
  • Лучший электрический SUV с 3 рядами сидений: Kia EV9
  • Лучший электрический SUV класса люкс: Genesis GV60

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
