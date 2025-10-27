Відео
Україна
Найкращим електромобілем став корейський седан

Найкращим електромобілем став корейський седан

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 17:30
Оновлено: 15:25
Рейтинг кращих електромобілів очолив корейський седан
2025 Hyundai Ioniq 6 Фото: motortrend.com

На тлі зростання кількості моделей електромобілів на ринку, споживачам стає дедалі важче визначити, які з них дійсно виправдовують свої обіцянки щодо надійності та безпеки. Тому Consumer Reports підготував рейтинг електромобілів, які показали найкращі результати як у тестах на продуктивність, так й в оцінках довговічності.

Про це повідомив Jalopnik.

Читайте також:

Вибір електромобіля

Електромобілі пропонують низку значних переваг: нижчу вартість володіння, щоденний комфорт завдяки швидкому розгону та тихій їзді, а також можливість мати просторий салон, планування якого не обмежене традиційним бензиновим силовим агрегатом.

Хоча деяким шанувальникам автомобілів може бракувати механічної коробки передач чи справжнього звуку вихлопу, для переважної більшості користувачів, які водять авто щодня, електрокар може бути ідеальним транспортним засобом. Основна проблема полягає у складності визначення, які саме моделі дійсно виправдовують високі очікування щодо продуктивності та надійності.

Портал Consumer Reports склав список електромобілів, які не лише показали найкращі результати у всебічному тестуванні, але й мають високий рівень безпеки та очікуваної надійності від нового авто.

Також читайте:

Як водію подовжити термін служби батареї електрокара на 40%

Автоексперт назвав найгірші вади електромобілів

Чому в Україні важко відремонтувати електромобіль

Найкращий масовий електрокар

Якщо потрібен класичний електричний седан, Consumer Reports рекомендує звернути увагу на Hyundai Ioniq 6, а не на Tesla Model 3.

Дизайн Ioniq 6, відомий своєю аеродинамічною ефективністю, може бути дещо суперечливим з точки зору стилю. Проте, саме він є перевагою, що забезпечує значно кращий запас ходу.

Залежно від обраного розміру акумулятора та конфігурації (наприклад, задній або повний привід), Ioniq 6 пропонує солідний запас ходу від 386 до 580 км. Крім того, завдяки своїй 800-вольтній архітектурі, цей електромобіль забезпечує надзвичайно швидку зарядку.

Хоча Ioniq 6 не має найбільшого багажника у світі, а експертам CR не сподобалося розміщення та керування перемикачами склопідйомників та дзеркал, він залишається швидким, комфортним та має просторіший салон, ніж можна було б припустити.

У специфічних категоріях перемогли:

  • Найкращий електромобіль класу люкс: BMW i4
  • Найкращий електричний SUV з 2 рядами сидінь: Ford Mustang Mach-E
  • Найкращий електричний SUV з 3 рядами сидінь: Kia EV9
  • Найкращий електричний SUV класу люкс: Genesis GV60

рейтинг авто Ford електрокари BMW автомобіль електромобіль
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
