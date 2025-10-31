Видео
Откуда в салоне электромобиля запах бензина

Дата публикации 31 октября 2025 06:00
обновлено: 19:48
Запах бензина в салоне электрокара: откуда он там
Салон Kia EV4. Фото: Kia

Kia шокировала водителей в Финляндии, представив освежитель воздуха с ароматом бензина для салонов электромобилей. Он предназначен для облегчения симптомов абстиненции у автолюбителей, которые перешли с двигателей внутреннего сгорания на электротягу.

Об этом написал Auto Swiat.

Читайте также:

Рекламный ход

Финские клиенты, которые приобретут новый Kia EV4 2026 года, получат освежитель воздуха с запахом бензина. Эта, казалось бы, абсурдная идея является частью рекламной кампании, направленной на поощрение интереса к электрической модели, стоимость которой начинается от 37 600 евро.

Освежитель предлагается в виде красной канистры для бензина и предназначен для облегчения симптомов абстиненции у водителей, которые переходят с двигателя внутреннего сгорания на электромобиль, считают в Kia

Финны, несмотря на положительное отношение к электромобильности, неохотно расстаются с моделями ДВС. Хотя в первом полугодии 2025 года регистрация новых электромобилей достигла 34,2%. Для сравнения, в Германии, регистрации новых автомобилей с нулевым уровнем выбросов составил лишь 17,7%. Это показывает, что даже в странах, где электромобильность уже принята, многие водители не намерены отказываться от традиционных силовых агрегатов.

Также читайте:

Пять опасных запахов в салоне авто, которые нельзя игнорировать

Как избавиться от стойкого запаха табака в автомобиле

Автоэксперт назвал худшие недостатки электромобилей

Распространенный случай

Аромат бензина в освежителе разработал финский парфюмер Макс Перттула. Он отвечал за композицию, которая призвана вызвать образы гаража, заправки и летнего вечера. Для достижения этой цели запах сочетает ноты бензина, металлов и минералов вместе с нежным намеком на жасмин.

Другие производители электромобилей хорошо знают о силе запахов. Например, Ford представил свой аромат Mach-Eau по случаю запуска модели Mach-E GT 2021 года. Этот необычный шаг был вызван исследованиями, которые показали, что примерно 20% водителей, перешедших на электромобили, больше всего скучают по запаху бензина.

бензин авто Финляндия электрокары автомобиль електромобиль освежитель воздуха запах
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
