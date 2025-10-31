Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Звідки в салоні електромобіля запах бензину

Звідки в салоні електромобіля запах бензину

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 19:48
Запах бензину в салоні електрокара: звідки він там
Салон Kia EV4. Фото: Kia

Kia шокувала водіїв у Фінляндії, представивши освіжувач повітря з ароматом бензину для салонів електромобілів. Він призначений для полегшення симптомів абстиненції у автолюбителів, які перейшли з двигунів внутрішнього згоряння на електротягу.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Рекламний хід

Фінські клієнти, які придбають новий Kia EV4 2026 року, отримають освіжувач повітря з запахом бензину. Ця, здавалося б, абсурдна ідея є частиною рекламної кампанії, спрямованої на заохочення інтересу до електричної моделі, вартість якої починається від 37 600 євро.

Освіжувач пропонується у вигляді червоної каністри для бензину та призначений для полегшення симптомів абстиненції у водіїв, які переходять з двигуна внутрішнього згоряння на електромобіль, вважають в Kia

Фіни, попри позитивне ставлення до електромобільності, неохоче розлучаються з моделями ДВЗ. Хоча у першому півріччі 2025 року реєстрація нових електромобілів досягла 34,2%. Для порівняння, у Німеччині, реєстрації нових автомобілів з нульовим рівнем викидів становив лише 17,7%. Це показує, що навіть у країнах, де електромобільність вже прийнята, багато водіїв не мають наміру відмовлятися від традиційних силових агрегатів.

Також читайте:

П'ять небезпечних запахів в салоні авто, які не можна ігнорувати

Як позбутися стійкого запаху тютюну в автомобілі

Автоексперт назвав найгірші вади електромобілів

Поширений випадок

Аромат бензину в освіжувачі розробив фінський парфумер Макс Перттула. Він відповідав за композицію, яка покликана викликати образи гаража, заправки та літнього вечора. Для досягнення цієї мети запах поєднує ноти бензину, металів та мінералів разом з ніжним натяком на жасмин.

Інші виробники електромобілів добре знають про силу запахів. Наприклад, Ford представив свій аромат Mach-Eau з нагоди запуску моделі Mach-E GT 2021 року. Цей незвичайний крок був викликаний дослідженнями, які показали, що приблизно 20% водіїв, які перейшли на електромобілі, найбільше сумують за запахом бензину.

бензин авто Фінляндія електрокари автомобіль електромобіль освіжувач повітря запах
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації