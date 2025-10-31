Запах бензину в салоні електрокара: звідки він там

Салон Kia EV4. Фото: Kia

Kia шокувала водіїв у Фінляндії, представивши освіжувач повітря з ароматом бензину для салонів електромобілів. Він призначений для полегшення симптомів абстиненції у автолюбителів, які перейшли з двигунів внутрішнього згоряння на електротягу.

Про це написав Auto Swiat.

Рекламний хід

Фінські клієнти, які придбають новий Kia EV4 2026 року, отримають освіжувач повітря з запахом бензину. Ця, здавалося б, абсурдна ідея є частиною рекламної кампанії, спрямованої на заохочення інтересу до електричної моделі, вартість якої починається від 37 600 євро.

Освіжувач пропонується у вигляді червоної каністри для бензину та призначений для полегшення симптомів абстиненції у водіїв, які переходять з двигуна внутрішнього згоряння на електромобіль, вважають в Kia

Фіни, попри позитивне ставлення до електромобільності, неохоче розлучаються з моделями ДВЗ. Хоча у першому півріччі 2025 року реєстрація нових електромобілів досягла 34,2%. Для порівняння, у Німеччині, реєстрації нових автомобілів з нульовим рівнем викидів становив лише 17,7%. Це показує, що навіть у країнах, де електромобільність вже прийнята, багато водіїв не мають наміру відмовлятися від традиційних силових агрегатів.

Поширений випадок

Аромат бензину в освіжувачі розробив фінський парфумер Макс Перттула. Він відповідав за композицію, яка покликана викликати образи гаража, заправки та літнього вечора. Для досягнення цієї мети запах поєднує ноти бензину, металів та мінералів разом з ніжним натяком на жасмин.

Інші виробники електромобілів добре знають про силу запахів. Наприклад, Ford представив свій аромат Mach-Eau з нагоди запуску моделі Mach-E GT 2021 року. Цей незвичайний крок був викликаний дослідженнями, які показали, що приблизно 20% водіїв, які перейшли на електромобілі, найбільше сумують за запахом бензину.