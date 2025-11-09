Наскільки електромобілями насправді задоволені їхні власники

Власниця електромобіля. Фото: freepik.com

Згідно з новим опитуванням, власники електромобілів не лише використовують машини у повсякденному житті, але й дають їм надзвичайно високу оцінку. Цей рівень задоволеності підтверджує перехід до нових моделей використання електричних авто, де міські поїздки вже не є єдиним сценарієм.

Висока лояльність

Згідно дослідженням DRIVECO, яке компанія днями представила на заході Deep Drive у Парижі, відповідь майже одностайна: 98% водіїв задоволені своїми електромобілями. Всупереч упередженим уявленням, більшість власників цінують комфорт та простоту використання електричних авто та не шкодують про свій вибір.

Особиста прихильність також відчутна: 50% користувачів зізнаються, що вони дуже прив’язані до свого електромобіля, що вище, ніж для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Ця лояльність важлива для виробників, позаяк вона перетворюється на схильність до повторного використання та рекомендації.

Зміна парадигми

Використання електромобілів більше не обмежується міським простором. 72% водіїв їздять на них на роботу та на розваги у вихідні, а 42% практикують тривалі подорожі далеко від дому принаймні раз на рік. Це стирає межу між міським та міжміським використанням, що вимагає переосмислення зарядної інфраструктури. Щодо очікуваного запасу ходу, середня прийнятна відстань становить 653 км.

Звички заряджання змінюються: 54% водіїв надають перевагу швидкісним зарядним станціям (50–150 кВт), тоді як меншість використовує стандартні (< 22 кВт) або надшвидкісні (> 150 кВт) станції. Потреба в швидкості та доступності зарядки залишається пріоритетом для великого сегмента користувачів.

Попри високий рівень задоволеності, основними виявленими перешкодами залишаються фінансові та технічні: 57% респондентів назвали ціну покупки основним недоліком, а 45% — запас ходу як причину вагань. Це означає, що електромобілі привабливі, але вони все ще залежать від подальшого зниження цін та збільшення запасу ходу для охоплення ширшої аудиторії.