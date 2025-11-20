Вживані гібридні автомобілі, які краще оминати

2010 Ford Escape Hybrid Фото: motortrend.com

Популярність гібридних авто зростає, але вторинний ринок приховує невдалі моделі з потенційно дорогими поломками. Щоб не витрачати на зайвий ремонт, варто ознайомитися зі списком автомобілів з пробігом, яких покупцям варто остерігатися.

Про це GOBankingRates розповів автомеханік Матео з понад десятирічним досвідом роботи.

Ford Escape Hybrid (2005-2012)

За словами механіка, гібридний Escape привабливий для покупців, позаяк пропонує місткий вантажний простір та значну економію палива. Втім, моделі, випущені між 2005 та 2012 роками, обтяжені слабким гібридним акумулятором.

"Їхня заміна може коштувати до 5000 доларів та більше. А це більше, ніж коштують деякі з цих старих моделей сьогодні", — зазначив Матео.

Chevrolet Malibu Hybrid (2016-2019)

Chevrolet Malibu Hybrid 2016 року Фото: motortrend.com

"Головна проблема з Malibu Hybrid полягає в тому, що він має низьку вартість при перепродажі та обмежену підтримку ремонту. General Motors не займалася гібридами так, як Toyota чи Honda, тому знайти механіків, які спеціалізуються на цих автомобілях, може бути досить складно", — підкреслив автомеханік.

Chrysler Pacifica Hybrid (2017-2025)

Chrysler Pacifica Hybrid 2018 року Фото: caranddriver.com

Pacifica залишається катастрофою у плані технічного обслуговування протягом майже десятиліття.

"Pacifica Hybrid неодноразово відкликали через проблеми з акумулятором та електричною системою. Деяким моїм клієнтам довелося зіткнутися з проблемами зупинки двигуна та заряджання", — пояснив Матео.