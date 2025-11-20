Видео
Видео

Три подержанных гибридных авто, которых стоит избегать

Дата публикации 20 ноября 2025 06:45
обновлено: 14:17
Подержанные гибридные автомобили, которые лучше обходить стороной
2010 Ford Escape Hybrid Фото: motortrend.com

Популярность гибридных авто растет, но вторичный рынок скрывает неудачные модели с потенциально дорогими поломками. Чтобы не тратиться на лишний ремонт, стоит ознакомиться со списком автомобилей с пробегом, которых покупателям стоит остерегаться.

Об этом GOBankingRates рассказал автомеханик Матео с более чем десятилетним опытом работы.

Ford Escape Hybrid (2005-2012)

По словам механика, гибридный Escape привлекателен для покупателей, поскольку предлагает вместительное грузовое пространство и значительную экономию топлива. Впрочем, модели, выпущенные между 2005 и 2012 годами, обременены слабым гибридным аккумулятором.

"Их замена может стоить до 5000 долларов и выше. А это больше, чем стоят некоторые из этих старых моделей сегодня", — отметил Матео.

Chevrolet Malibu Hybrid (2016-2019)

2016 Chevrolet Malibu Hybrid
Chevrolet Malibu Hybrid 2016 года Фото: motortrend.com

"Главная проблема с Malibu Hybrid заключается в том, что он имеет низкую стоимость при перепродаже и ограниченную поддержку ремонта. General Motors не занималась гибридами так, как Toyota или Honda, поэтому найти механиков, специализирующихся на этих автомобилях, может быть довольно сложно", — подчеркнул автомеханик.

Chrysler Pacifica Hybrid (2017-2025)

2108 Chrysler Pacifica Hybrid
Chrysler Pacifica Hybrid 2018 года Фото: caranddriver.com

Pacifica остается катастрофой в плане технического обслуживания на протяжении почти десятилетия.

"Pacifica Hybrid неоднократно отзывали из-за проблем с аккумулятором и электрической системой. Некоторым моим клиентам пришлось столкнуться с проблемами остановки двигателя и зарядки", — пояснил Матео.

ремонт авто Ford проблемы советы автомобиль гибрид подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
