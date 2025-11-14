Прогрев гибридного авто перед поездкой: нужен ли он

Гибрид. Фото: fordauthority.com

Современные гибридные автомобили, благодаря усовершенствованной конструкции двигателя и смазочных материалов, не требуют прогрева на холостом ходу. Напротив, эксперты предостерегают, что такая практика может снизить их топливную эффективность, ради которой они и созданы.

Об этом написал Jalopnik.

Общие рекомендации

Достижения в конструкции двигателей и современные смазочные материалы в значительной степени устранили необходимость долгой работы на холостом ходу. Эксперты отмечают: гибридные автомобили не нуждаются в прогреве.

Наоборот, холостой ход может снизить общую эффективность и потребить лишнюю энергию, что негативно повлияет на показатели расхода топлива. Короткого момента, необходимого для того, чтобы сесть в машину, достаточно для нормальной циркуляции масла.

Гибриды на морозе

Единственным исключением может стать чрезвычайно холодная погода. Однако и в этом случае современные гибриды оснащены усовершенствованными системами управления и изолированными аккумуляторными блоками, которые помогают быстро нагреть батарею до оптимальной температуры.

Также закрывать решетку радиатора для прогрева нельзя, чтобы избежать засорения и снижения эффективности охлаждения.

Хотя гибриды являются одними из самых эффективных транспортных средств, в очень холодную погоду их производительность снижается. Поэтому Американское общество автомобильного транспорта (ААА) рекомендует владельцам гибридов с подзарядкой (PHEV) прогревать салон, пока автомобиль подключен к зарядке. Это значительно экономит энергию. Также стоит использовать подогрев сидений и руля, которые потребляют гораздо меньше энергии, чем общий обогрев.

Производители PHEV также советуют заряжать авто сразу после поездки, желательно в закрытом помещении, для максимальной эффективности и запаса хода.