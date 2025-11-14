Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Нужно ли прогревать гибридное авто перед поездкой

Нужно ли прогревать гибридное авто перед поездкой

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 06:00
обновлено: 19:33
Прогрев гибридного авто перед поездкой: нужен ли он
Гибрид. Фото: fordauthority.com

Современные гибридные автомобили, благодаря усовершенствованной конструкции двигателя и смазочных материалов, не требуют прогрева на холостом ходу. Напротив, эксперты предостерегают, что такая практика может снизить их топливную эффективность, ради которой они и созданы.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Общие рекомендации

Достижения в конструкции двигателей и современные смазочные материалы в значительной степени устранили необходимость долгой работы на холостом ходу. Эксперты отмечают: гибридные автомобили не нуждаются в прогреве.

Наоборот, холостой ход может снизить общую эффективность и потребить лишнюю энергию, что негативно повлияет на показатели расхода топлива. Короткого момента, необходимого для того, чтобы сесть в машину, достаточно для нормальной циркуляции масла.

Также читайте:

Какой гибрид надежнее: Toyota, Honda или Lexus

На какие гибридные автомобили можно установить ГБО

Сколько стоит восстановление батареи гибридного авто

Гибриды на морозе

Единственным исключением может стать чрезвычайно холодная погода. Однако и в этом случае современные гибриды оснащены усовершенствованными системами управления и изолированными аккумуляторными блоками, которые помогают быстро нагреть батарею до оптимальной температуры.

Также закрывать решетку радиатора для прогрева нельзя, чтобы избежать засорения и снижения эффективности охлаждения.

Хотя гибриды являются одними из самых эффективных транспортных средств, в очень холодную погоду их производительность снижается. Поэтому Американское общество автомобильного транспорта (ААА) рекомендует владельцам гибридов с подзарядкой (PHEV) прогревать салон, пока автомобиль подключен к зарядке. Это значительно экономит энергию. Также стоит использовать подогрев сидений и руля, которые потребляют гораздо меньше энергии, чем общий обогрев.

Производители PHEV также советуют заряжать авто сразу после поездки, желательно в закрытом помещении, для максимальной эффективности и запаса хода.

авто советы автомобиль гибрид рекомендации
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации