Прогрів гібридного авто перед поїздкою: чи потрібен він

Гібрид. Фото: fordauthority.com

Сучасні гібридні автомобілі, завдяки вдосконаленій конструкції двигуна та мастильних матеріалів, не потребують прогріву на холостому ходу. Навпаки, експерти застерігають, що така практика може знизити їхню паливну ефективність, заради якої вони й створені.

Про це написав Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Загальні рекомендації

Досягнення в конструкції двигунів та сучасні мастильні матеріали значною мірою усунули необхідність довгої роботи на холостому ходу. Експерти наголошують: гібридні автомобілі не потребують прогрівання.

Навпаки, холостий хід може знизити загальну ефективність та спожити зайву енергію, що негативно вплине на показники витрати пального. Короткого моменту, необхідного для того, щоб сісти в машину, достатньо для нормальної циркуляції оливи.

Також читайте:

Який гібрид надійніший: Toyota, Honda чи Lexus

На які гібридні автомобілі можна встановити ГБО

Скільки коштує відновлення батареї гібридного авто

Гібриди на морозі

Єдиним винятком може стати надзвичайно холодна погода. Однак й у цьому випадку сучасні гібриди оснащені вдосконаленими системами керування та ізольованими акумуляторними блоками, які допомагають швидко нагріти батарею до оптимальної температури.

Також закривати решітку радіатора для прогріву не можна, щоб уникнути засмічення та зниження ефективності охолодження.

Хоча гібриди є одними з найефективніших транспортних засобів, у дуже холодну погоду їхня продуктивність знижується. Тому Американське товариство автомобільного транспорту (ААА) рекомендує власникам гібридів з підзарядкою (PHEV) прогрівати салон, поки автомобіль підключений до зарядки. Це значно економить енергію. Також варто використовувати підігрів сидінь та керма, які споживають набагато менше енергії, ніж загальний обігрів.

Виробники PHEV також радять заряджати авто одразу після поїздки, бажано у закритому приміщенні, для максимальної ефективності та запасу ходу.