Автомобілі, ремонт яких коштує, як нова машина

За даними Kelley Blue Book, середня ціна автомобіля класу люкс початкового рівня у липні 2025 року становила 56 846 доларів, тоді як середня ціна на моделі вищого класу — близько 120 654 доларів. Хоча ціна на етикетці й так висока, справжнє фінансове лихо часто проявляється пізніше.

Tesla

"Якщо Tesla потребує батареї, часто краще купити новий автомобіль, ніж акумулятор. Залежно від моделі, новий може коштувати 15 000 доларів або й більше", — зазначила Мелані Массон, експертка автомобільної галузі AutoInsurance.org

За даними JD Power, акумулятори електромобілів можуть прослужити від 10 до 20 років, але є купа факторів, які скорочують термін їхньої придатності.

Land Rover

"Ремонт Land Rover може бути справжнім кошмаром. Їх важко лагодити, а запчастини дорогі. Якщо доведеться придбати нову коробку передач, це може коштувати 10 000 доларів. Ремонт підвіски, яка схильна до поломок, коштуватиме близько 4 000 доларів. Як тільки ремонти починають накопичуватися, легко зрозуміти, чому купівля автомобіля після закінчення гарантії є ризикованою", — пояснила Массон.

За даними Kelley Blue Book, Land Rover мають найвищі витрати на технічне обслуговування та ремонт протягом 10 років володіння, в середньому близько 19 250 доларів за десятиліття.

Mercedes-Benz

"В певний момент доведеться ремонтувати трансмісію, а це коштуватиме 6 000 доларів. Коли з автомобілями Mercedes-Benz починаються регулярні проблеми, ймовірно, гарною ідеєю буде придбати автомобіль на заміну", — підкреслила Массон..

CarEdge виявила, що моделі Mercedes-Benz в середньому витрачають близько 12 962 доларів на технічне обслуговування та ремонт протягом перших 10 років — це більше, ніж середній показник по галузі для люксових брендів. Також існує 41,24% ймовірність того, що протягом цього часу знадобиться капітальний ремонт.