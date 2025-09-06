Автомобілі, ремонт яких коштує, як нова машина

Три автомобілі, ремонт яких коштує нової машини
За даними Kelley Blue Book, середня ціна автомобіля класу люкс початкового рівня у липні 2025 року становила 56 846 доларів, тоді як середня ціна на моделі вищого класу — близько 120 654 доларів. Хоча ціна на етикетці й так висока, справжнє фінансове лихо часто проявляється пізніше.
Про це написав GOBankingRates.
Tesla
"Якщо Tesla потребує батареї, часто краще купити новий автомобіль, ніж акумулятор. Залежно від моделі, новий може коштувати 15 000 доларів або й більше", — зазначила Мелані Массон, експертка автомобільної галузі AutoInsurance.org
За даними JD Power, акумулятори електромобілів можуть прослужити від 10 до 20 років, але є купа факторів, які скорочують термін їхньої придатності.
Land Rover
"Ремонт Land Rover може бути справжнім кошмаром. Їх важко лагодити, а запчастини дорогі. Якщо доведеться придбати нову коробку передач, це може коштувати 10 000 доларів. Ремонт підвіски, яка схильна до поломок, коштуватиме близько 4 000 доларів. Як тільки ремонти починають накопичуватися, легко зрозуміти, чому купівля автомобіля після закінчення гарантії є ризикованою", — пояснила Массон.
За даними Kelley Blue Book, Land Rover мають найвищі витрати на технічне обслуговування та ремонт протягом 10 років володіння, в середньому близько 19 250 доларів за десятиліття.
Також читайте:
Чому дешевшають електромобілі: три причини
Найменш надійні німецькі автомобілі у 2025 році
Гібридні автомобілі, які не варті витрачених грошей
Mercedes-Benz
"В певний момент доведеться ремонтувати трансмісію, а це коштуватиме 6 000 доларів. Коли з автомобілями Mercedes-Benz починаються регулярні проблеми, ймовірно, гарною ідеєю буде придбати автомобіль на заміну", — підкреслила Массон..
CarEdge виявила, що моделі Mercedes-Benz в середньому витрачають близько 12 962 доларів на технічне обслуговування та ремонт протягом перших 10 років — це більше, ніж середній показник по галузі для люксових брендів. Також існує 41,24% ймовірність того, що протягом цього часу знадобиться капітальний ремонт.
Читайте Новини.LIVE!