Автомобили, ремонт которых стоит, как новая машина

2025 Mercedes-AMG S63 Фото: caranddriver.com

По данным Kelley Blue Book, средняя цена автомобиля класса люкс начального уровня в июле 2025 года составляла 56 846 долларов, тогда как средняя цена на модели высшего класса — около 120 654 долларов. Хотя цена на этикетке и так высока, настоящее финансовое бедствие часто проявляется позже.

Об этом написал GOBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Tesla

"Если Tesla нуждается в батарее, часто лучше купить новый автомобиль, чем аккумулятор. В зависимости от модели, новый может стоить 15 000 долларов или больше", — отметила Мелани Массон, эксперт автомобильной отрасли AutoInsurance.org

По данным JD Power, аккумуляторы электромобилей могут прослужить от 10 до 20 лет, но есть куча факторов, которые сокращают срок их годности.

Land Rover

"Ремонт Land Rover может быть настоящим кошмаром. Их трудно чинить, а запчасти дорогие. Если придется приобрести новую коробку передач, это может стоить 10 000 долларов. Ремонт подвески, которая подвержена поломкам, будет стоить около 4 000 долларов. Как только ремонты начинают накапливаться, легко понять, почему покупка автомобиля после окончания гарантии является рискованной", — пояснила Массон.

По данным Kelley Blue Book, Land Rover имеют самые высокие расходы на техническое обслуживание и ремонт в течение 10 лет владения, в среднем около 19 250 долларов за десятилетие.

Также читайте:

Почему дешевеют электромобили: три причины

Наименее надежные немецкие автомобили в 2025 году

Гибридные автомобили, которые не стоят потраченных денег

Mercedes-Benz

"В определенный момент придется ремонтировать трансмиссию, а это будет стоить 6000 долларов. Когда с автомобилями Mercedes-Benz начинаются регулярные проблемы, вероятно, хорошей идеей будет приобрести автомобиль на замену", — подчеркнула Массон.

CarEdge обнаружила, что модели Mercedes-Benz в среднем тратят около 12 962 долларов на техническое обслуживание и ремонт в течение первых 10 лет — это больше, чем средний показатель по отрасли для люксовых брендов. Также существует 41,24% вероятность того, что в течение этого времени понадобится капитальный ремонт.