Невбивані дизельні двигуни: на яких авто вони стоять

Надійність двигуна є ключовим критерієм при виборі автомобіля, особливо для тих, хто планує великі пробіги. Опубліковано рейтинг п’яти дизельних агрегатів, які довели свою витривалість та заслужили звання невбиваних, часто перевищуючи ресурс у 500 000 км.

3.0d M57 (BMW)

Старий трилітровий дизель, який назвали "надійним тракторцем". Він має міцний блок, а також надійну паливну систему та турбіни. Навіть нехтування регламентом та якістю олив не могло вбити цей агрегат. Встановлювався на старі моделі BMW, зокрема 5-ту серію (E39) та X5.

5-циліндрові 2.0 та 2.4 л (Volvo)

Завдяки п'яти циліндрам, двигун дуже добре розподіляє навантаження, працює збалансовано та досить тихо. Обслуговування (наприклад, заміна комплекту ГРМ) не є надто дорогим, а надійність цих дизелів сягає за 500 000 км. Встановлювався на багато моделей Volvo — від V50 до XC90.

2.2 CDTi (Honda)

Цей японський дизель був випущений у 2006 році. Попри те, що двигун має алюмінієвий блок (що викликало скептицизм), він довів свою довговічність. Ланцюговий привід ГРМ служить далеко за 300 000 км, й часто зустрічаються екземпляри, де ланцюг залишається заводським при пробігах біля 400 000 км. Це одним з найкращих агрегатів у світі завдяки його ресурсу, тязі та економічності. Встановлювався на Honda Accord та Honda CRV.

1.6 та 2.0 HDi (концерн PSA)

Спільна розробка Peugeot та Citroen, визнана їхнім величезним успіхом. Ці двигуни економічні та не надто складні конструктивно, що робить ремонт їхньої паливної системи порівняно недорогим. Завдяки своїй надійності, старіші версії цих двигунів встановлювали також на Ford, Mazda та Volvo.

2.0 dCi (Renault)

Дволітровий дизель зарекомендував себе завдяки міцній конструкції. Він оснащений чавунним блоком та ланцюговим приводом ГРМ, який здатен прослужити понад 300 000 км, хоча він часто переходить позначку за півмільйона кілометрів. Його цінують за приємну динаміку та надійну паливну систему. Встановлювався на Renault (Megan, Laguna, Koleos, Trafic) та Nissan (Qashqai, X-trail).