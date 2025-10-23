Відео
Названо найгірший дизельний двигун Ford

Названо найгірший дизельний двигун Ford

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 06:45
Оновлено: 16:11
Найгірший дизельний двигун на вживаних Ford
Ford Excursion Фото: caranddriver.com

Традиційно асоціюються з довговічністю дизельні двигуни Ford Power Stroke. Проте серед трьох десятиліть їхньої історії існує виключення: 6.0L Power Stroke, який випускався з 2003 по 2007 рік.

Про це написав Slash Gear.

Причини поломок

Цей двигун, встановлений переважно на великі моделі Ford F-250 — F-550 Super Duty, позашляховики Excursion (до 2005 року) та комерційні фургони E-Series (до 2010 року), був другою ітерацією Power Stroke, впровадженою через посилення екологічних норм.

Попри інновації, наприклад, турбокомпресор зі змінною геометрією, 6.0L часто виходив з ладу, розколюючи спільноту власників на тих, хто його любить, й тих, хто ненавидить.

  • На відміну від попередника (7.3L), який мав шість болтів на циліндр, 6.0L має лише чотири. Це зробило двигун вкрай чутливим до підвищення потужності та роботи у важких умовах, що призводило до прогорання прокладок ГБЦ.
  • Система рециркуляції вихлопних газів (EGR), покликана знижувати викиди, часто засмічувалася сажею. Проблема посилювалася через невдало спроектований, інтегрований у блок циліндрів, масляний радіатор. Його засмічення призводило до погіршення циркуляції оливи та охолоджувальної рідини, що, своєю чергою, шкодило системі EGR та спричиняло втрату тиску оливи.

Що можна зробити

Попри заводські недоліки, 6.0L Power Stroke може бути надійним, але лише за умови обов'язкового технічного обслуговування та самостійної модифікацій. Власники та експерти одностайно рекомендують замінювати або переносити масляний радіатор, а також модернізувати болти головки блоку циліндрів.

Таким чином, у своїй заводській конфігурації 6.0L Power Stroke вважається одним з найбільш проблематичних дизелів. Однак, якщо інвестувати у виправлення його ключових конструктивних помилок, він здатний прослужити сотні тисяч кілометрів.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
