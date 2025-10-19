Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Названо найнадійніший дизельний двигун в авто

Названо найнадійніший дизельний двигун в авто

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 14:22
Оновлено: 11:45
Який дизельний двигун легко подолає 400 000 км
Двигун 1.6 dCi R9M Фото: webautoparts.lt

Багато сучасних двигунів починають виходити з ладу вже після 150 000 км. Але цей дизельний мотор досі вражає своєю довговічністю. Агрегат 1.6 dCi R9M є спільною розробкою Renault та Nissan, який також використовується в деяких моделях Mercedes-Benz.

Про це написав Interia.

Реклама
Читайте також:

Конструкція двигуна 1.6 dCi

Двигун 1.6 dCi дебютував у 2011 році та швидко здобув популярність. Він має 4-циліндрову конструкцію з чавунним блоком, 16-клапанну алюмінієву головку блоку циліндрів з гідрокомпенсаторами та ланцюговий привід ГРМ. Система впорскування Bosch Common Rail працює під тиском до 1600 бар, що забезпечує високоточну подачу палива. Мотор оснащений системою Start-Stop, масляною помпою зі змінним об'ємом та DPF (фільтром сажі).

Агрегат доступний у двох версіях: з одним турбонаддувом потужністю 130 к.с. та з подвійним турбонаддувом потужністю 160 к.с.

Цей двигун використовувався в багатьох популярних моделях:

  • Renault Megane, Scenic, Espace, Koleos, Talisman, Kadjar;
  • Nissan Qashqai, X-Trail, NV300;
  • Mercedes Citan, Vito (версії OM622 і OM626).

Також читайте:

Ці двигуни Honda ламаються швидше, ніж очікувалось

Культовий двигун Toyota повертають у виробництво

Названі дизельні кросовери з проблемними двигунами

Довговічність агрегата

Блок з сірого чавуну, сталеві поршні та міцний колінчасто-поршневий вузол забезпечують тривалу стійкість агрегату до експлуатації. За умови регулярного технічного обслуговування — заміни оливи 5W-30 кожні 15 000-20 000 км, регулярної чистки клапана EGR та перевірки DPF — двигун може досягати пробігу понад 350 000-400 000 км без необхідності капітального ремонту.

Важливо, що 1.6 dCi економічний — у середньорозмірному кросовері він може спалювати близько 5-6 літрів дизельного палива на 100 км, а в менших моделях ще менше.

Поширені несправності

Хоча двигун 1.6 dCi має репутацію довговічного, він не зовсім позбавлений недоліків. Найчастіше згадуються такі проблеми:

  • розтягування ланцюга ГРМ — у деяких транспортних засобах вона може розтягуватися після 150 000 км, що проявляється характерним скреготом при запуску двигуна;
  • брудні клапани EGR — в цьому блоці їх два, і їх засмічення є типовою проблемою в умовах міської експлуатації;
  • витоки в системі змащення — найчастіше навколо клапанної кришки або корпусу масляного фільтра;
  • проблеми з п'єзоелектричними форсунками, які можуть бути чутливими до якості палива;
  • заклинювання турбокомпресора — найчастіше виникає внаслідок несвоєчасної заміни оливи або використання невідповідних мастильних матеріалів.

Також варто пам'ятати про перевірку системи охолодження та заміну рідини кожні пʼять років або 100 000 км, позаяк перегрів може призвести до пошкодження прокладки головки блоку циліндрів.

Між 2015 та 2017 роками компанія Renault провела масштабне відкликання версії з подвійним турбонаддувом. Причиною стала несправна вихлопна труба біля клапана рециркуляції вихлопних газів (EGR), яка могла тріснути через різницю температур.

Після цього конструкцію двигуна було вдосконалено, й новіші моделі більше не мають цього дефекту. Крім того, у версіях, випущених після 2016 року, було посилено натягувач ланцюга ГРМ, що підвищило його довговічність.

авто Mercedes-Benz автомобіль Мотор Renault двигун Nissan
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації