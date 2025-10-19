Який дизельний двигун легко подолає 400 000 км

Двигун 1.6 dCi R9M Фото: webautoparts.lt

Багато сучасних двигунів починають виходити з ладу вже після 150 000 км. Але цей дизельний мотор досі вражає своєю довговічністю. Агрегат 1.6 dCi R9M є спільною розробкою Renault та Nissan, який також використовується в деяких моделях Mercedes-Benz.

Конструкція двигуна 1.6 dCi

Двигун 1.6 dCi дебютував у 2011 році та швидко здобув популярність. Він має 4-циліндрову конструкцію з чавунним блоком, 16-клапанну алюмінієву головку блоку циліндрів з гідрокомпенсаторами та ланцюговий привід ГРМ. Система впорскування Bosch Common Rail працює під тиском до 1600 бар, що забезпечує високоточну подачу палива. Мотор оснащений системою Start-Stop, масляною помпою зі змінним об'ємом та DPF (фільтром сажі).

Агрегат доступний у двох версіях: з одним турбонаддувом потужністю 130 к.с. та з подвійним турбонаддувом потужністю 160 к.с.

Цей двигун використовувався в багатьох популярних моделях:

Renault Megane, Scenic, Espace, Koleos, Talisman, Kadjar;

Nissan Qashqai, X-Trail, NV300;

Mercedes Citan, Vito (версії OM622 і OM626).

Довговічність агрегата

Блок з сірого чавуну, сталеві поршні та міцний колінчасто-поршневий вузол забезпечують тривалу стійкість агрегату до експлуатації. За умови регулярного технічного обслуговування — заміни оливи 5W-30 кожні 15 000-20 000 км, регулярної чистки клапана EGR та перевірки DPF — двигун може досягати пробігу понад 350 000-400 000 км без необхідності капітального ремонту.

Важливо, що 1.6 dCi економічний — у середньорозмірному кросовері він може спалювати близько 5-6 літрів дизельного палива на 100 км, а в менших моделях ще менше.

Поширені несправності

Хоча двигун 1.6 dCi має репутацію довговічного, він не зовсім позбавлений недоліків. Найчастіше згадуються такі проблеми:

розтягування ланцюга ГРМ — у деяких транспортних засобах вона може розтягуватися після 150 000 км, що проявляється характерним скреготом при запуску двигуна;

брудні клапани EGR — в цьому блоці їх два, і їх засмічення є типовою проблемою в умовах міської експлуатації;

витоки в системі змащення — найчастіше навколо клапанної кришки або корпусу масляного фільтра;

проблеми з п'єзоелектричними форсунками, які можуть бути чутливими до якості палива;

заклинювання турбокомпресора — найчастіше виникає внаслідок несвоєчасної заміни оливи або використання невідповідних мастильних матеріалів.

Також варто пам'ятати про перевірку системи охолодження та заміну рідини кожні пʼять років або 100 000 км, позаяк перегрів може призвести до пошкодження прокладки головки блоку циліндрів.

Між 2015 та 2017 роками компанія Renault провела масштабне відкликання версії з подвійним турбонаддувом. Причиною стала несправна вихлопна труба біля клапана рециркуляції вихлопних газів (EGR), яка могла тріснути через різницю температур.

Після цього конструкцію двигуна було вдосконалено, й новіші моделі більше не мають цього дефекту. Крім того, у версіях, випущених після 2016 року, було посилено натягувач ланцюга ГРМ, що підвищило його довговічність.