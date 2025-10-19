Какой дизельный двигатель легко преодолеет 400 000 км

Назван самый надежный дизельный двигатель в авто
Многие современные двигатели начинают выходить из строя уже после 150 000 км. Но этот дизельный мотор до сих пор поражает своей долговечностью. Агрегат 1.6 dCi R9M является совместной разработкой Renault и Nissan, который также используется в некоторых моделях Mercedes-Benz.
Конструкция двигателя 1.6 dCi
Двигатель 1.6 dCi дебютировал в 2011 году и быстро обрел популярность. Он имеет 4-цилиндровую конструкцию с чугунным блоком, 16-клапанную алюминиевую головку блока цилиндров с гидрокомпенсаторами и цепной привод ГРМ. Система впрыска Bosch Common Rail работает под давлением до 1600 бар, что обеспечивает высокоточную подачу топлива. Мотор оснащен системой Start-Stop, масляным насосом с переменным объемом и DPF (сажевым фильтром).
Агрегат доступен в двух версиях: с одним турбонаддувом мощностью 130 л.с. и с двойным турбонаддувом мощностью 160 л.с.
Этот двигатель использовался во многих популярных моделях:
- Renault Megane, Scenic, Espace, Koleos, Talisman, Kadjar;
- Nissan Qashqai, X-Trail, NV300;
- Mercedes Citan, Vito (версии OM622 и OM626).
Долговечность агрегата
Блок из серого чугуна, стальные поршни и прочный коленчато-поршневой узел обеспечивают длительную устойчивость агрегата к эксплуатации. При условии регулярного технического обслуживания — замены масла 5W-30 каждые 15 000-20 000 км, регулярной чистки клапана EGR и проверки DPF — двигатель может достигать пробега более 350 000-400 000 км без необходимости капитального ремонта.
Важно, что 1.6 dCi экономичен — в среднеразмерном кроссовере он может сжигать около 5-6 литров дизельного топлива на 100 км, а в меньших моделях еще меньше.
Распространенные неисправности
Хотя двигатель 1.6 dCi имеет репутацию долговечного, он не совсем лишен недостатков. Чаще всего упоминаются следующие проблемы:
- растяжение цепи ГРМ — в некоторых транспортных средствах она может растягиваться после 150 000 км, что проявляется характерным скрежетом при запуске двигателя;
- грязные клапаны EGR — в этом блоке их два, и их засорение является типичной проблемой в условиях городской эксплуатации;
- утечки в системе смазки — чаще всего вокруг клапанной крышки или корпуса масляного фильтра;
- проблемы с пьезоэлектрическими форсунками, которые могут быть чувствительными к качеству топлива;
- заклинивание турбокомпрессора — чаще всего возникает вследствие несвоевременной замены масла или использования неподходящих смазочных материалов.
Также стоит помнить о проверке системы охлаждения и замене жидкости каждые пять лет или 100 000 км, поскольку перегрев может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров.
Между 2015 и 2017 годами компания Renault провела масштабный отзыв версии с двойным турбонаддувом. Причиной стала неисправная выхлопная труба возле клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR), которая могла треснуть из-за разницы температур.
После этого конструкция двигателя была усовершенствована, и более новые модели больше не имеют этого дефекта. Кроме того, в версиях, выпущенных после 2016 года, был усилен натяжитель цепи ГРМ, что повысило его долговечность.
