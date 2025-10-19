Видео
Дата публикации 19 октября 2025 14:22
обновлено: 11:45
Какой дизельный двигатель легко преодолеет 400 000 км
Двигатель 1.6 dCi R9M Фото: webautoparts.lt

Многие современные двигатели начинают выходить из строя уже после 150 000 км. Но этот дизельный мотор до сих пор поражает своей долговечностью. Агрегат 1.6 dCi R9M является совместной разработкой Renault и Nissan, который также используется в некоторых моделях Mercedes-Benz.

Об этом написал Interia.

Конструкция двигателя 1.6 dCi

Двигатель 1.6 dCi дебютировал в 2011 году и быстро обрел популярность. Он имеет 4-цилиндровую конструкцию с чугунным блоком, 16-клапанную алюминиевую головку блока цилиндров с гидрокомпенсаторами и цепной привод ГРМ. Система впрыска Bosch Common Rail работает под давлением до 1600 бар, что обеспечивает высокоточную подачу топлива. Мотор оснащен системой Start-Stop, масляным насосом с переменным объемом и DPF (сажевым фильтром).

Агрегат доступен в двух версиях: с одним турбонаддувом мощностью 130 л.с. и с двойным турбонаддувом мощностью 160 л.с.

Этот двигатель использовался во многих популярных моделях:

  • Renault Megane, Scenic, Espace, Koleos, Talisman, Kadjar;
  • Nissan Qashqai, X-Trail, NV300;
  • Mercedes Citan, Vito (версии OM622 и OM626).

Долговечность агрегата

Блок из серого чугуна, стальные поршни и прочный коленчато-поршневой узел обеспечивают длительную устойчивость агрегата к эксплуатации. При условии регулярного технического обслуживания — замены масла 5W-30 каждые 15 000-20 000 км, регулярной чистки клапана EGR и проверки DPF — двигатель может достигать пробега более 350 000-400 000 км без необходимости капитального ремонта.

Важно, что 1.6 dCi экономичен — в среднеразмерном кроссовере он может сжигать около 5-6 литров дизельного топлива на 100 км, а в меньших моделях еще меньше.

Распространенные неисправности

Хотя двигатель 1.6 dCi имеет репутацию долговечного, он не совсем лишен недостатков. Чаще всего упоминаются следующие проблемы:

  • растяжение цепи ГРМ — в некоторых транспортных средствах она может растягиваться после 150 000 км, что проявляется характерным скрежетом при запуске двигателя;
  • грязные клапаны EGR — в этом блоке их два, и их засорение является типичной проблемой в условиях городской эксплуатации;
  • утечки в системе смазки — чаще всего вокруг клапанной крышки или корпуса масляного фильтра;
  • проблемы с пьезоэлектрическими форсунками, которые могут быть чувствительными к качеству топлива;
  • заклинивание турбокомпрессора — чаще всего возникает вследствие несвоевременной замены масла или использования неподходящих смазочных материалов.

Также стоит помнить о проверке системы охлаждения и замене жидкости каждые пять лет или 100 000 км, поскольку перегрев может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров.

Между 2015 и 2017 годами компания Renault провела масштабный отзыв версии с двойным турбонаддувом. Причиной стала неисправная выхлопная труба возле клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR), которая могла треснуть из-за разницы температур.

После этого конструкция двигателя была усовершенствована, и более новые модели больше не имеют этого дефекта. Кроме того, в версиях, выпущенных после 2016 года, был усилен натяжитель цепи ГРМ, что повысило его долговечность.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
