Видео

Назван самый худший дизельный двигатель Ford

Назван самый худший дизельный двигатель Ford

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 06:45
обновлено: 16:11
Худший дизельный двигатель на подержанных Ford
Ford Excursion Фото: caranddriver.com

Традиционно ассоциируются с долговечностью дизельные двигатели Ford Power Stroke. Однако среди трех десятилетий их истории существует исключение: 6.0L Power Stroke, который выпускался с 2003 по 2007 год.

Об этом написал Slash Gear.

Причины поломок

Этот двигатель, установленный преимущественно на большие модели Ford F-250 — F-550 Super Duty, внедорожники Excursion (до 2005 года) и коммерческие фургоны E-Series (до 2010 года), был второй итерацией Power Stroke, внедренной из-за ужесточения экологических норм.

Несмотря на инновации, например, турбокомпрессор с изменяемой геометрией, 6.0L часто выходил из строя, раскалывая сообщество владельцев на тех, кто его любит, и тех, кто ненавидит.

  • В отличие от предшественника (7.3L), который имел шесть болтов на цилиндр, 6.0L имеет только четыре. Это сделало двигатель крайне чувствительным к повышению мощности и работе в тяжелых условиях, что приводило к прогоранию прокладок ГБЦ.
  • Система рециркуляции выхлопных газов (EGR), призванная снижать выбросы, часто засорялась сажей. Проблема усугублялась из-за неудачно спроектированного, интегрированного в блок цилиндров, масляного радиатора. Его засорение приводило к ухудшению циркуляции масла и охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, вредило системе EGR и вызывало потерю давления масла.

Что можно сделать

Несмотря на заводские недостатки, 6.0L Power Stroke может быть надежным, но только при условии обязательного технического обслуживания и самостоятельной модификаций. Владельцы и эксперты единодушно рекомендуют заменять или переносить масляный радиатор, а также модернизировать болты головки блока цилиндров.

Таким образом, в своей заводской конфигурации 6.0L Power Stroke считается одним из самых проблематичных дизелей. Однако, если инвестировать в исправление его ключевых конструктивных ошибок, он способен прослужить сотни тысяч километров.

ремонт авто Ford проблемы автомобиль Мотор двигатель
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
