Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как двигатель авто уничтожает нехватка горючего

Как двигатель авто уничтожает нехватка горючего

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 06:00
обновлено: 06:00
Как нехватка топлива уничтожает двигатель авто
Авто вышло из строя. Фото: freepik.com

Каждый водитель хотя бы раз тревожно смотрел на индикатор топлива, когда стрелка почти лежала на отметке "пусто". Это неудобно, опасно и очень вредно для автомобиля.

Об этом написал Jalopnik.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение топливной помпы

Бензин не только питает двигатель, но и охлаждает важные элементы системы, в частности топливную помпу.

Когда топлива мало, помпа начинает работать без постоянного потока жидкости. Она перегревается и вместо бензина начинает перекачивать воздух, что быстро приводит к серьезному повреждению.

В старших автомобилях, на дне бака собирается осадок. Когда помпа отчаянно пытается "допить" остатки, он может всосать эту грязь, засоряя систему.

Замена топливной помпы стоит дорого, поэтому экономия на заправке того не стоит.

Также читайте:

Сколько авто может проехать на пустом баке

Для чего странное отверстие под крышкой топливного бака авто

Почему зимой надо всегда заправлять полный бак авто

Другие повреждения

  • Пропуски зажигания. Современные двигатели точно контролируют смесь топлива и воздуха. Если топлива недостаточно, смесь становится неправильной, что вызывает пропуски зажигания. Это проявляется в дрожании и неровной работе двигателя.
  • Стук двигателя. Модуль управления двигателем (ECM) пытается компенсировать пропуски зажигания, подавая больше топлива. Но если бак пустой, то это приводит к стуку — несвоевременному столкновению волн давления в цилиндре. Со временем стук вызывает серьезные внутренние повреждения двигателя.
  • Каталитический нейтрализатор. Из-за пропусков зажигания несгоревшее топливо попадает в каталитический нейтрализатор (компонент выхлопной системы). Катализатор перегревается, что может привести к его разрушению и очень дорогому ремонту.

ремонт бензин авто проблемы советы автомобиль топливо дизтопливо Мотор двигатель
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации