Как нехватка топлива уничтожает двигатель авто

Авто вышло из строя. Фото: freepik.com

Каждый водитель хотя бы раз тревожно смотрел на индикатор топлива, когда стрелка почти лежала на отметке "пусто". Это неудобно, опасно и очень вредно для автомобиля.

Об этом написал Jalopnik.

Уничтожение топливной помпы

Бензин не только питает двигатель, но и охлаждает важные элементы системы, в частности топливную помпу.

Когда топлива мало, помпа начинает работать без постоянного потока жидкости. Она перегревается и вместо бензина начинает перекачивать воздух, что быстро приводит к серьезному повреждению.

В старших автомобилях, на дне бака собирается осадок. Когда помпа отчаянно пытается "допить" остатки, он может всосать эту грязь, засоряя систему.

Замена топливной помпы стоит дорого, поэтому экономия на заправке того не стоит.

Другие повреждения