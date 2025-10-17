Как нехватка топлива уничтожает двигатель авто

Как двигатель авто уничтожает нехватка горючего
Каждый водитель хотя бы раз тревожно смотрел на индикатор топлива, когда стрелка почти лежала на отметке "пусто". Это неудобно, опасно и очень вредно для автомобиля.
Об этом написал Jalopnik.
Уничтожение топливной помпы
Бензин не только питает двигатель, но и охлаждает важные элементы системы, в частности топливную помпу.
Когда топлива мало, помпа начинает работать без постоянного потока жидкости. Она перегревается и вместо бензина начинает перекачивать воздух, что быстро приводит к серьезному повреждению.
В старших автомобилях, на дне бака собирается осадок. Когда помпа отчаянно пытается "допить" остатки, он может всосать эту грязь, засоряя систему.
Замена топливной помпы стоит дорого, поэтому экономия на заправке того не стоит.
Другие повреждения
- Пропуски зажигания. Современные двигатели точно контролируют смесь топлива и воздуха. Если топлива недостаточно, смесь становится неправильной, что вызывает пропуски зажигания. Это проявляется в дрожании и неровной работе двигателя.
- Стук двигателя. Модуль управления двигателем (ECM) пытается компенсировать пропуски зажигания, подавая больше топлива. Но если бак пустой, то это приводит к стуку — несвоевременному столкновению волн давления в цилиндре. Со временем стук вызывает серьезные внутренние повреждения двигателя.
- Каталитический нейтрализатор. Из-за пропусков зажигания несгоревшее топливо попадает в каталитический нейтрализатор (компонент выхлопной системы). Катализатор перегревается, что может привести к его разрушению и очень дорогому ремонту.
