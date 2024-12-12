Почему зимой важно заправлять полный бак авто — ответ экспертов

Зимняя заправка. Фото: УНИАН

Автоэксперты рекомендуют водителям чаще заправлять машину зимой во избежание серьезных проблем. Почему не следует допускать ситуаций с почти пустым баком, и какие негативные последствия могут возникнуть.

Об этом написал Avtopilot.

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Как бак ведет себя зимой

При низких температурах топливный бак работает под большей нагрузкой. В нормальных условиях клапаны регулируют давление внутри бака, предотвращая накопление газов.

Однако в условиях мороза их функционирование может быть нарушено. Если бак пуст или почти пуст, в нем накапливаются газы, что увеличивает давление и нагрузку на топливный насос и двигатель, что может привести к серьезным техническим проблемам.

Чем это опасно

Накопление конденсата в пустом баке из-за разности температур может привести к его смешиванию с топливом. Это вызывает коррозию и риск замерзания, что отрицательно сказывается на работе двигателя.

Накапливающийся газ в пустом баке повышает давление, создавая опасную нагрузку на топливную систему. Это снижает эффективность и долговечность топливной помпы и двигателя.

Зимой вода или конденсат могут замерзнуть, блокируя подачу топлива и затрудняя запуск двигателя.

Главные зимние правила

Во избежание газов и конденсата поддерживайте бак наполненным на 50–70%. Используйте зимнее топливо с соответствующими свойствами. Чаще заправляйтесь на АЗС, чтобы избежать неожиданных проблем в мороз, даже если это кажется потерей времени.

Ранее эксперты заметили, что неправильно заправляют топливом авто 80% водителей. Также мы писали, что доля автомобилей с ГБО в Украине начнет уменьшаться из-за постоянного роста цен на сжиженный газ.