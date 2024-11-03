Почему 80% водителей неправильно заправляют автомобили — самые распространенные ошибки

На автозаправке. Фото: freepik.com

Во время заправки автомобиля на АЗС водители часто допускают ошибки. Они могут приводить как к финансовым затратам, так и к преждевременному выходу из строя механизмов машины.

Об этом написал Wheel News.

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Выбор топлива и его количество

Заправлять автомобиль нужно только тем топливом, которое рекомендуется производителем. Это позволит продлить срок службы двигателя.

Также следует заливать конкретный объем горючего, а не заправляться на округленную денежную сумму. Это позволит сэкономить немало средств на дистанции, учитывая, что порой колонка некорректно округляет объем топлива в меньшую сторону.

Заправочный пистолет

Его нужно снимать с горловины люка вовремя. Часто автомобилисты об этом забывают, уезжая с ним в баке и вырывая его из шланга. Это приводит не только к финансовым затратам на возмещение убытков АЗС, но и к механическим повреждениям кузова автомобиля.

Нужно правильно вытащить пистолет с подъемом ствола вверх. А перед тем несколько секунд подождать, чтобы стекли последние капли горючего. Это нужно сделать для того, чтобы остатки топлива не попадали на кузов и не портили лакокрасочное покрытие.

Сохраняйте бдительность

Злоумышленники могут украсть ценные вещи из машины у водителей, пока те отвлекаются. Следует выработать правило — когда покидаешь салон, нужно блокировать центральный замок. Это можно сделать после того, как пистолет уже вставлен в заливную горловину.

Соблюдение порядка движения

На всех АЗС предусмотрен въезд и выезд, чтобы не препятствовать другим водителям. Автомобилисты вряд ли будут привлечены к ответственности за такое нарушение. Но, двигаясь против других автомобилей, можно создать пробку и даже вызвать мелкое, но неприятное ДТП.

Раньше мы писали, на какой скорости автомобиль потребляет меньше топлива. Также раскрывали причины повышенного расхода топлива двигателем авто.