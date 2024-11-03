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Неправильно заправляють авто 80% водіїв — у чому помилки

3 листопада 2024 18:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому 80% водіїв неправильно заправляють автомобілі — найпоширеніші помилки
На автозаправці. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Під час заправки автомобіля на АЗС водії часто припускаються помилок. Вони можуть призводити як до фінансових витрат, так й передчасного виходу з ладу механізмів машини.

Про це написав Wheel News.

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Вибір палива та його кількість

Заправляти автомобіль потрібно лише тим пальним, яке рекомендується виробником. Це дозволить продовжити термін служби двигуна.

Також варто заливати конкретний обсяг пального, а не заправлятися на заокруглену грошову суму. Це дозволить заощадити чимало коштів на дистанції з огляду на те, що часом колонка некоректно округляє обсяг палива в меншу сторону.

Заправний пістолет

Його потрібно знімати з горловини люка своєчасно. Часто автомобілісти про це забувають, їдучи з ним у баку, та вириваючи його зі шланга. Це спричиняє не лише фінансові витрати на відшкодування збитків АЗС, а й механічні пошкодження кузова автомобіля.

Потрібно правильно витягнути пістолет з підйомом ствола нагору. А перед тим кілька секунд почекати, щоб стекли останні краплі пального. Це потрібно зробити для того, щоб залишки палива не потрапляли на кузов та не псували лакофарбове покриття.

Зберігайте пильність

Зловмисники можуть викрасти цінні речі з машини у водіїв, поки ті відволікаються. Варто виробити правило — коли залишаєш салон, потрібно блокувати центральний замок. Це можна зробити після того, як пістолет уже вставлений у заливну горловину.

Дотримання порядку руху

На усіх АЗС передбачено в’їзд та виїзд, щоб не створювати перешкод іншим водіям. Автомобіліста навряд чи притягнуть до відповідальності за таке порушення. Але, рухаючись проти інших автомобілів, можна створити затор та навіть спричинити дрібну, але неприємну ДТП.

Раніше ми писали, на якій швидкості автомобіль споживає найменше пального. Також розкривали причини підвищеної витрати палива двигуном авто.

поради АЗС помилки проблеми автомобіль авто

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