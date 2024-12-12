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Чому взимку треба завжди заправляти повний бак авто

12 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому взимку важливо заправляти повний бак авто — відповідь експертів
Зимова заправка. Фото: УНІАН
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Автоексперти рекомендують водіям частіше заправляти машину взимку, аби уникнути серйозних проблем. Чому не варто допускати ситуацій з майже порожнім баком та які негативні наслідки можуть виникнути.

Про це написав Avtopilot.

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За низьких температур паливний бак працює під більшим навантаженням. У нормальних умовах клапани регулюють тиск усередині бака, запобігаючи накопиченню газів.

Однак в умовах морозу їхнє функціонування може бути порушене. Якщо бак порожній або майже порожній, у ньому накопичуються гази, що збільшує тиск та навантаження на паливну помпу і двигун, що може призвести до серйозних технічних проблем.

Чим це небезпечно

  • Накопичення конденсату у пустому баку через різницю температур може призвести до змішування з паливом. Це викликає корозію та ризик замерзання води, що негативно впливає на роботу двигуна.
  • Газ, що накопичується в порожньому баку, підвищує тиск, створюючи небезпечне навантаження на паливну систему. Це знижує ефективність та довговічність паливної помпи та двигуна.
  • Зимою вода або конденсат можуть замерзнути, блокуючи подачу пального та ускладнюючи запуск двигуна.

Головні зимові правила

  1. Підтримуйте бак наповненим на 50–70%, щоб уникнути газів та конденсату.
  2. Використовуйте зимове паливо з відповідними властивостями.
  3. Частіше заправляйтеся на АЗС, щоб уникнути несподіваних проблем у мороз, навіть якщо це здається витратою часу.

Раніше експерти зауважили, що неправильно заправляють паливом авто 80% водіїв. Також ми писали, що частка автомобілів з ГБО в Україні почне зменшуватися через постійне зростання цін на скраплений газ.

авто АЗС паливо зима автомобіль пальне

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