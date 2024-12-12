Чому взимку важливо заправляти повний бак авто — відповідь експертів

Зимова заправка. Фото: УНІАН

Автоексперти рекомендують водіям частіше заправляти машину взимку, аби уникнути серйозних проблем. Чому не варто допускати ситуацій з майже порожнім баком та які негативні наслідки можуть виникнути.

Про це написав Avtopilot.

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За низьких температур паливний бак працює під більшим навантаженням. У нормальних умовах клапани регулюють тиск усередині бака, запобігаючи накопиченню газів.

Однак в умовах морозу їхнє функціонування може бути порушене. Якщо бак порожній або майже порожній, у ньому накопичуються гази, що збільшує тиск та навантаження на паливну помпу і двигун, що може призвести до серйозних технічних проблем.

Чим це небезпечно

Накопичення конденсату у пустому баку через різницю температур може призвести до змішування з паливом. Це викликає корозію та ризик замерзання води, що негативно впливає на роботу двигуна.

Газ, що накопичується в порожньому баку, підвищує тиск, створюючи небезпечне навантаження на паливну систему. Це знижує ефективність та довговічність паливної помпи та двигуна.

Зимою вода або конденсат можуть замерзнути, блокуючи подачу пального та ускладнюючи запуск двигуна.

Головні зимові правила

Підтримуйте бак наповненим на 50–70%, щоб уникнути газів та конденсату. Використовуйте зимове паливо з відповідними властивостями. Частіше заправляйтеся на АЗС, щоб уникнути несподіваних проблем у мороз, навіть якщо це здається витратою часу.

Раніше експерти зауважили, що неправильно заправляють паливом авто 80% водіїв. Також ми писали, що частка автомобілів з ГБО в Україні почне зменшуватися через постійне зростання цін на скраплений газ.