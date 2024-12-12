Чому взимку важливо заправляти повний бак авто — відповідь експертів

Чому взимку треба завжди заправляти повний бак авто
Автоексперти рекомендують водіям частіше заправляти машину взимку, аби уникнути серйозних проблем. Чому не варто допускати ситуацій з майже порожнім баком та які негативні наслідки можуть виникнути.
Про це написав Avtopilot.
Як поводиться бак взимку
За низьких температур паливний бак працює під більшим навантаженням. У нормальних умовах клапани регулюють тиск усередині бака, запобігаючи накопиченню газів.
Однак в умовах морозу їхнє функціонування може бути порушене. Якщо бак порожній або майже порожній, у ньому накопичуються гази, що збільшує тиск та навантаження на паливну помпу і двигун, що може призвести до серйозних технічних проблем.
Чим це небезпечно
- Накопичення конденсату у пустому баку через різницю температур може призвести до змішування з паливом. Це викликає корозію та ризик замерзання води, що негативно впливає на роботу двигуна.
- Газ, що накопичується в порожньому баку, підвищує тиск, створюючи небезпечне навантаження на паливну систему. Це знижує ефективність та довговічність паливної помпи та двигуна.
- Зимою вода або конденсат можуть замерзнути, блокуючи подачу пального та ускладнюючи запуск двигуна.
Головні зимові правила
- Підтримуйте бак наповненим на 50–70%, щоб уникнути газів та конденсату.
- Використовуйте зимове паливо з відповідними властивостями.
- Частіше заправляйтеся на АЗС, щоб уникнути несподіваних проблем у мороз, навіть якщо це здається витратою часу.
Раніше експерти зауважили, що неправильно заправляють паливом авто 80% водіїв. Також ми писали, що частка автомобілів з ГБО в Україні почне зменшуватися через постійне зростання цін на скраплений газ.
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