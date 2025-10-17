Відео
Як двигун авто знищує нестача пального

Дата публікації: 17 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 06:00
Як нестача пального знищує двигун авто
Авто вийшло з ладу. Фото: freepik.com

Кожен водій хоча б раз тривожно дивився на індикатор палива, коли стрілка майже лежала на позначці "порожньо". Це незручно, небезпечно та дуже шкідливо для автомобіля.

Про це написав Jalopnik.

Знищення паливної помпи

Бензин не лише живить двигун, але й охолоджує важливі елементи системи, зокрема паливну помпу.

Коли палива мало, помпа починає працювати без постійного потоку рідини. Вона перегрівається та замість бензину починає перекачувати повітря, що швидко призводить до серйозного пошкодження.

В старших автомобілях, на дні бака збирається осад. Коли помпа відчайдушно намагається "допити" залишки, він може всмоктати цей бруд, засмічуючи систему.

Заміна паливної помпи коштує дорого, тому економія на заправці того не варта.

Інші пошкодження

  • Пропуски запалювання. Сучасні двигуни точно контролюють суміш палива та повітря. Якщо палива недостатньо, суміш стає неправильною, що викликає пропуски запалювання. Це проявляється у тремтінні та нерівній роботі двигуна.
  • Стукіт двигуна. Модуль керування двигуном (ECM) намагається компенсувати пропуски запалювання, подаючи більше палива. Але якщо бак порожній, то це призводить до стукоту — несвоєчасного зіткнення хвиль тиску в циліндрі. З часом стукіт спричиняє серйозні внутрішні пошкодження двигуна.
  • Каталітичний нейтралізатор. Через пропуски запалювання незгоріле паливо потрапляє у каталітичний нейтралізатор (компонент вихлопної системи). Каталізатор перегрівається, що може призвести до його руйнування та дуже дорогого ремонту.

ремонт бензин авто проблеми поради автомобіль пальне дизпаливо Мотор двигун
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
