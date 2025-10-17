Як нестача пального знищує двигун авто

Авто вийшло з ладу. Фото: freepik.com

Кожен водій хоча б раз тривожно дивився на індикатор палива, коли стрілка майже лежала на позначці "порожньо". Це незручно, небезпечно та дуже шкідливо для автомобіля.

Про це написав Jalopnik.

Реклама

Читайте також:

Знищення паливної помпи

Бензин не лише живить двигун, але й охолоджує важливі елементи системи, зокрема паливну помпу.

Коли палива мало, помпа починає працювати без постійного потоку рідини. Вона перегрівається та замість бензину починає перекачувати повітря, що швидко призводить до серйозного пошкодження.

В старших автомобілях, на дні бака збирається осад. Коли помпа відчайдушно намагається "допити" залишки, він може всмоктати цей бруд, засмічуючи систему.

Заміна паливної помпи коштує дорого, тому економія на заправці того не варта.

Також читайте:

Скільки авто може проїхати на порожньому баку

Для чого дивний отвір під кришкою паливного бака авто

Чому взимку треба завжди заправляти повний бак авто

Інші пошкодження