Через цей датчик авто збільшує витрату пального на 30%

Через цей датчик авто збільшує витрату пального на 30%

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 06:00
Оновлено: 08:18
Помилка якого датчика в авто збільшує витрату пального на 30%
Лямбда-зонд. Фото: cars.com

Водії зазвичай шукають причини зростання витрат пального у забруднених форсунках, зношеній помпі або паливному фільтрі. Але причина часто у лямбда-зонді — датчику, який вимірює, скільки кисню залишилось після згоряння пального, завдяки чому блок керування двигуном утримує суміш у правильній пропорції.

Про написав АвтоСвіт.

Чому збільшуються витрати

Щойно лямбда-зонд починає давати неточні дані або відмовляє (помилка P0130), двигун втрачає зворотний зв'язок. Система переходить у захисний режим та перестає точно коригувати подачу пального.

Щоб уникнути небезпечного збіднення суміші, блок навмисно її збагачує, орієнтуючись лише на середні, завищені значення. Результат? Витрата пального зростає на 10-30%.

Три нерозумні та небезпечні методи економії палива

Названі авто з найвищими витратами палива

Скільки бензину спалює обігрів авто

Наслідки для автомобіля

Замість того, щоб тонко налаштовувати подачу пального під кожен режим (холостий хід, прискорення), система працює за усередненими параметрами. Це не лише дорого, але й помітно змінює поведінку авто:

  • млява реакція на педаль газу;
  • плавають оберти;
  • у місті та під час довгих поїздок витрата зростає на літр-два на 100 км.

З часом виникає нестабільність суміші (то багата, то бідна), двигун починає працювати ривками. Частина пального не згорає до кінця: у салоні з'являється запах сирого бензину, а каталізатор відчуває підвищене теплове навантаження та швидше виходить з ладу.

Якщо довго ігнорувати несправність, електроніка звикає до спотворених даних й формує неправильні довгострокові корекції. Через це навіть після заміни датчика двигун ще деякий час працює неекономно, поки система не навчиться розрахункам заново.

Чим швидше водій замінить несправний лямбда-зонд, тим менше заплатить за пальне та уникне дорогого ремонту каталізатора.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
