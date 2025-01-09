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Скільки бензину спалює обігрів авто

9 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Витрати бензину на обігрів автомобіля — як зменшити споживання
Пічка в авто. Фото: autorepairindy.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Взимку автомобілі споживають пального більше через активне використання систем комфорту, наприклад, підігріву сидінь та керма. Як електричні пристрої впливають на витрати пального та що можна зробити для зменшення витрат.

Про це написав MMR.

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Скільки витрачається пального

Кожен пристрій, підключений до бортової мережі автомобіля, створює додатковий опір обертанню генератора, що змушує двигун споживати більше пального. В середньому, на кожні 100 Вт електричної потужності витрати пального зростають приблизно на 0,1 літра на 100 км.

Витрати пального для різних систем:

  • підігрів сидінь — до 0,05 л;
  • підігрів керма — 0,05 л;
  • підігрів дзеркал — 0,04 л;
  • підігрів заднього скла — 0,8 л;
  • підігрів лобового скла — 0,8 л;
  • підігрів фар — до 0,1 л на 100 км.

Як заощаджувати

Навіть якщо електроприлади працюють від акумулятора, після запуску двигуна енергію доводиться відновлювати, що також сприяє зростанню витрат пального.

На коротких маршрутах або при одночасному використанні кількох систем витрати пального можуть суттєво зрости, особливо в умовах заторів.

Щоб зменшити витрати пального, рекомендується вимикати електроприлади, коли досягнуто комфортної температури салону, позаяк обігрівач, який використовує тепло двигуна, може замінити більшість підігрівальних систем.

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