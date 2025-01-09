Расход бензина на обогрев автомобиля — как уменьшить потребление

Печка в авто. Фото: autorepairindy.com

Зимой автомобили потребляют топлива больше из-за активного использования систем комфорта, например, подогрева сидений и руля. Как электрические устройства влияют на расход топлива и что можно сделать для уменьшения расходов.

Об этом написал MMR.

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Сколько расходуется горючего

Каждое устройство, подключенное к бортовой сети автомобиля, создает дополнительное сопротивление вращению генератора, что заставляет двигатель потреблять больше топлива. В среднем, на каждые 100 Вт электрической мощности расход топлива возрастает примерно на 0,1 литра на 100 км.

Расход топлива для различных систем:

подогрев сидений — до 0,05 л;

подогрев руля — 0,05 л;

подогрев зеркал — 0,04 л;

подогрев заднего стекла — 0,8 л;

подогрев лобового стекла — 0,8 л;

подогрев фар — до 0,1 л на 100 км.

Как экономить

Даже если электроприборы работают от аккумулятора, после запуска двигателя энергию приходится восстанавливать, что также способствует росту расхода горючего.

На коротких маршрутах или при одновременном использовании нескольких систем расход топлива может существенно возрасти, особенно в условиях пробок.

Чтобы уменьшить расход топлива, рекомендуется выключать электроприборы, когда достигнута комфортная температура салона, поскольку обогреватель, использующий тепло двигателя, может заменить большинство систем подогрева.

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