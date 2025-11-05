Дизельні та бензинові двигуни: що довговічніше

Ремонт двигуна. Фото: freepik.com

Серед власників та покупців автомобілів завжди точиться суперечка щодо довговічності двигунів — дизельних та бензинових. З розвитком технологій ця різниця поступово зменшується, проте класичні інженерні особливості досі надають перевагу одному з типів агрегатів.

Експерти стверджують, що за дотримання однакових умов обслуговування дизельні двигуни традиційно мають потенційно більший ресурс та вищу стійкість до зносу.

Конструктивні особливості

Дизельні двигуни працюють при значно вищій компресії (стисненні паливної суміші), що вимагає використання міцніших матеріалів для виготовлення блоку циліндрів, поршнів та колінчастого валу. Ці компоненти розраховані на вищі навантаження та температури, що робить їх стійкішими до довготривалої експлуатації.

Крім того, дизельні агрегати, зазвичай, працюють на нижчих обертах (об/хв) порівняно з бензиновими аналогами. Нижчі оберти означають менше тертя та, відповідно, повільніше зношування рухомих частин мотора протягом того самого пробігу.

З іншого боку, сучасні бензинові двигуни, особливо малооб’ємні з турбонаддувом, стають дедалі складнішими та працюють при високих температурах. Хоча це підвищує їхню потужність та ефективність, це також робить їх чутливішими до якості палива та суворого дотримання інтервалів технічного обслуговування. Будь-яке відхилення від регламенту може призвести до швидкого зносу турбіни або елементів системи прямого впорскування.

Висновки фахівців

Сьогодні різниця в ресурсі між двома типами силових агрегатів для середньостатистичного водія може бути не такою критичною за правильного та своєчасного обслуговування.

Дизельний двигун з великою вірогідністю прослужить довше, завдяки своїй міцній конструкції. Він частіше здатний пройти 500 000 км та більше до капітального ремонту.

Бензиновий мотор залишається менш витратним у обслуговуванні, але його ресурс зазвичай є меншим, ніж у дизеля — у середньому до 300 000-400 000 км та більше.

Кінцева довговічність двигунів, незалежно від типу, значною мірою залежить від стилю водіння та якості моторної оливи та пального.