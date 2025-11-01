Відео
Названі дизельні двигуни, які не ламаються

Названі дизельні двигуни, які не ламаються

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 01:20
Оновлено: 14:23
Дизельні двигуни для авто, які працюють вічно
Peugeot DW10 2.0 HDi

Вибір мотора з високим ресурсом є запорукою мінімальних витрат на ремонт та довговічності автомобіля. Історія автопрома знає низку вдалих дизельних двигунів, які за умови вчасного обслуговування, якісного палива та мінімального технічного обслуговування можуть пережити кузов автомобіля, наближаючись до позначки в 800 000–1 000 000 км.

Про це написав SUV News.

Mercedes-Benz OM617 (3.0 D)

Вироблявся з 1974 по 1991 рік, є одним із найнадійніших дизелів в історії. Цей 5-циліндровий атмосферний агрегат, який використовувався в легендарних моделях W123 та G-Class, має мінімум електроніки та максимум витривалості. Його пробіг в 1 000 000 км не є межею, а при правильній заміні оливи та паливного фільтра він здатен працювати, поки не зогниє кузов авто.

Volkswagen 1.9 TDI

Випускався з 1998 по 2010 рік. Цей 4-циліндровий турбодизель, особливо у 8-клапанних версіях з помпами-форсунками (PD), відомий своєю неймовірною економічністю та надійністю, часто пробігаючи 500 000–700 000 км без серйозних втручань. Він масово встановлювався на Golf IV, Passat B5, Skoda Octavia та інші популярні моделі.

BMW M57 (3.0d)

Випускався з 1998 по 2013 рік, відомий вдалим поєднанням потужності та високого ресурсу. Цей 6-циліндровий рядний дизель із чавунним блоком, який стояв у моделях 530d та X5, при якісному обслуговуванні здатен наблизитися до мільйонного пробігу. Мотор витримує збільшення потужності понад 300 к.с. без шкоди ресурсу, хоча після 400 000 км вимагає уваги до вихлопного клапана EGR та турбіни.

Toyota 1HZ (4.2 D)

Виробляється з 1990 року донині. Цей атмосферний 6-циліндровий дизель, що використовується у Land Cruiser 70, 80 та 105, надійний та простий у ремонті. Його обирають для експлуатації в умовах Африки чи Австралії, позаяк він здатен працювати навіть на паливі з домішками. Єдине, чого боїться цей мотор — перегріву, тому важлива своєчасна перевірка системи охолодження.

Peugeot DW10 (2.0 HDi)

Випускається з 1998 року. Цей 4-циліндровий турбодизель пропонує відмінний баланс між економічністю та довговічністю, часто долаючи 500 000–600 000 км. Він використовувався у широкому спектрі авто: Peugeot, Citroën, Ford та Volvo.

Volvo D5 (2.4D)

Випускався з 2001 по 2016 рік. Цей 5-циліндровий турбодизель вирізняється надійністю, еластичністю та тишою, чудово себе зарекомендувавши у моделях XC70 та XC90. При регулярному обслуговуванні він легко долає 600 000–800 000 км, поєднуючи гарну тягу з низькою витратою пального.

Isuzu 4JJ1 (3.0 D)

Випускається з 2004 року, відзначається простою конструкцією та високим ресурсом понад 700 000 кілометрів без ремонту. Цей 4-циліндровий турбодизель, який встановлюють на комерційні авто та пікапи, такі як Isuzu D-Max та Chevrolet Colorado, є доказом того, що вдала конструкція може бути довговічною та сучасною водночас.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
