Україна
Пʼять найгірших автомобільних двигунів KIA

Пʼять найгірших автомобільних двигунів KIA

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:30
Названі найгірші автомобільні двигуни KIA
Двигун Theta II. Фото: news.blog.net.ua

Більшість двигунів Kia мають високі оцінки надійності, що підтверджує третє місце бренду з 32 у рейтингу RepairPal. Втім, деякі агрегати стикалися з катастрофічними поломками, відкликаннями та колективними позовами.

Про це написав Slash Gear.



Theta II 2-літровий GDI / 2,4-літровий GDI (2011-2015)

Агрегати 2011–2012 років були відкликані через металеві уламки, що залишалися у двигуні після виробництва, які спричиняли масляне голодування та пошкодження шатунних підшипників, що могло призвести до повної відмови двигуна чи навіть пожежі.

Пізніше, моделі GDI (2011–2014) мали проблему з недостатнім постачанням оливи до ключових деталей, що призводило до поломок на короткому пробігу.

Двигуни Theta II також страждають від накопичення вуглецю, масляного шламу, шуму та вібрацій. Середній термін служби — близько 240 000 км.

J3 2,9-літровий дизель CRDi (2001-2009)

В дизельному сімействі J3 для мінівенів та позашляховиків у 2001 році розподільну помпу замінили на Common Rail. Це обладнання, особливо на Kia Carnival та Hyundai Terracan, схильне до засмічення форсунок через низькоякісне паливо, що призводило до зупинки двигуна.

J3 також має проблеми з електрикою, витоками охолоджувальної рідини та масляним голодуванням через зношену помпу. Хоча блок міцний (очікуваний ресурс до 400 000 км), заміна дорогих форсунок та обладнання Common Rail є частим явищем.



Lambda II 3,3-літровий V6 GDI (з 2014 року)

Двигун Lambda II V6 GDI перебуває під слідством NHTSA через проблеми з детонацією. Моделі мали випадки катастрофічних поломок двигуна, як, наприклад, на Hyundai Santa Fe 2017 року на пробігу 98 000 км. Детонація пов'язана зі значним накопиченням вуглецю (через GDI), що порушує співвідношення повітря/паливо. У Канаді подано колективний позов, що охоплює цей та інші GDI-двигуни.

Також Lambda II V6 GDI відомий високою витратою оливи. Середній термін служби становить близько 240 000 км. Цікаво, що на турбований 3,3-літровий T-GDI (у Stinger) поки не скаржилися.

Nu 1,8-літровий / 2-літровий GDI (з 2013 року)

Сімейство Nu також має проблеми з версіями GDI, які схожі на недоліки Theta II, хоча Nu GDI загалом надійніші. Часто зустрічається несправність шатунного підшипника, що може призвести до повної відмови чи навіть пробивання блоку циліндрів та пожеж.

Типові проблеми GDI: накопичення нагару та витрата оливи, особливо у Kia Soul та Seltos 2021-2023 років через дефектні кільця. Ще одна задокументована проблема — ляскання поршня на холодному двигуні, що зношує поршневі кільця та збільшує витрату оливи.

Gamma 1,6-літровий GDI (з 2008 року)

Агрегат має термін служби не більш як 240 000 км. Потенційні проблеми включають несправну прокладку клапанної кришки, що призводить до витоку оливи.

Сімейство Gamma також перевіряється NHTSA на пожежну небезпеку. Через безпосереднє впорскування двигун страждає від накопичення вуглецю та втрати потужності. Дивні звуки також не рідкість. Kia продовжує використовувати базову конструкцію, пропонуючи варіант T-GDI у Sportage.

ремонт авто проблеми автомобіль Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
