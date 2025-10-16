Видео
Дата публикации 16 октября 2025 17:30
Названы худшие автомобильные двигатели KIA
Двигатель Theta II. Фото: news.blog.net.ua

Большинство двигателей Kia имеют высокие оценки надежности, что подтверждает третье место бренда из 32 в рейтинге RepairPal. Впрочем, некоторые агрегаты сталкивались с катастрофическими поломками, отзывами и коллективными исками.

Об этом написал Slash Gear.

Theta II 2-литровый GDI / 2,4-литровый GDI (2011-2015)

Агрегаты 2011-2012 годов были отозваны из-за металлических обломков, остававшихся в двигателе после производства, которые вызывали масляное голодание и повреждение шатунных подшипников, что могло привести к полному отказу двигателя или даже пожару.

Позже, модели GDI (2011-2014) имели проблему с недостаточным снабжением масла к ключевым деталям, что приводило к поломкам на коротком пробеге.

Двигатели Theta II также страдают от накопления углерода, масляного шлама, шума и вибраций. Средний срок службы — около 240 000 км.

J3 2,9-литровый дизель CRDi (2001-2009)

В дизельном семействе J3 для минивэнов и внедорожников в 2001 году распределительную помпу заменили на Common Rail. Это оборудование, особенно на Kia Carnival и Hyundai Terracan, подвержено засорению форсунок из-за низкокачественного топлива, что приводило к остановке двигателя.

J3 также имеет проблемы с электрикой, утечками охлаждающей жидкости и масляным голоданием из-за изношенного насоса. Хотя блок прочный (ожидаемый ресурс до 400 000 км), замена дорогих форсунок и оборудования Common Rail является частым явлением.

Также читайте:

Lambda II 3,3-литровый V6 GDI (с 2014 года)

Двигатель Lambda II V6 GDI находится под следствием NHTSA из-за проблем с детонацией. Модели имели случаи катастрофических поломок двигателя, как, например, на Hyundai Santa Fe 2017 года на пробеге 98 000 км. Детонация связана со значительным накоплением углерода (из-за GDI), что нарушает соотношение воздух/топливо. В Канаде подан коллективный иск, охватывающий этот и другие GDI-двигатели.

Также Lambda II V6 GDI известен высоким расходом масла. Средний срок службы составляет около 240 000 км. Интересно, что на турбированный 3,3-литровый T-GDI (у Stinger) пока не жаловались.

Nu 1,8-литровый / 2-литровый GDI (с 2013 года)

Семейство Nu также имеет проблемы с версиями GDI, которые похожи на недостатки Theta II, хотя Nu GDI в целом более надежны. Часто встречается неисправность шатунного подшипника, что может привести к полному отказу или даже пробиванию блока цилиндров и пожарам.

Типичные проблемы GDI: накопление нагара и расход масла, особенно в Kia Soul и Seltos 2021-2023 годов из-за дефектных колец. Еще одна задокументированная проблема — хлопанье поршня на холодном двигателе, что изнашивает поршневые кольца и увеличивает расход масла.

Gamma 1,6-литровый GDI (с 2008 года)

Агрегат имеет срок службы не более 240 000 км. Потенциальные проблемы включают неисправную прокладку клапанной крышки, что приводит к утечке масла.

Семейство Gamma также проверяется NHTSA на пожарную опасность. Из-за непосредственного впрыска двигатель страдает от накопления углерода и потери мощности. Странные звуки также не редкость. Kia продолжает использовать базовую конструкцию, предлагая вариант T-GDI в Sportage.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
