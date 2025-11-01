Дизельные двигатели для авто, которые работают вечно

Peugeot DW10 2.0 HDi Фото: francuskie.pl

Выбор мотора с высоким ресурсом является залогом минимальных затрат на ремонт и долговечности автомобиля. История автопрома знает ряд удачных дизельных двигателей, которые при условии своевременного обслуживания, качественного топлива и минимального технического обслуживания могут пережить кузов автомобиля, приближаясь к отметке в 800 000-1 000 000 км.

Mercedes-Benz OM617 (3.0 D)

Производился с 1974 по 1991 год, является одним из самых надежных дизелей в истории. Этот 5-цилиндровый атмосферный агрегат, который использовался в легендарных моделях W123 и G-Class, имеет минимум электроники и максимум выносливости. Его пробег в 1 000 000 км не является пределом, а при правильной замене масла и топливного фильтра он способен работать, пока не сгниет кузов авто.

Volkswagen 1.9 TDI

Выпускался с 1998 по 2010 год. Этот 4-цилиндровый турбодизель, особенно в 8-клапанных версиях с помпами-форсунками (PD), известен своей невероятной экономичностью и надежностью, часто пробегая 500 000-700 000 км без серьезных вмешательств. Он массово устанавливался на Golf IV, Passat B5, Skoda Octavia и другие популярные модели.

BMW M57 (3.0d)

Выпускался с 1998 по 2013 год, известен удачным сочетанием мощности и высокого ресурса. Этот 6-цилиндровый рядный дизель с чугунным блоком, который стоял в моделях 530d и X5, при качественном обслуживании способен приблизиться к миллионному пробегу. Мотор выдерживает увеличение мощности свыше 300 л.с. без ущерба ресурсу, хотя после 400 000 км требует внимания к выхлопному клапану EGR и турбине.

Toyota 1HZ (4.2 D)

Производится с 1990 года по сей день. Этот атмосферный 6-цилиндровый дизель, используемый в Land Cruiser 70, 80 и 105, надежный и простой в ремонте. Его выбирают для эксплуатации в условиях Африки или Австралии, поскольку он способен работать даже на топливе с примесями. Единственное, чего боится этот мотор — перегрева, поэтому важна своевременная проверка системы охлаждения.

Peugeot DW10 (2.0 HDi)

Выпускается с 1998 года. Этот 4-цилиндровый турбодизель предлагает отличный баланс между экономичностью и долговечностью, часто преодолевая 500 000-600 000 км. Он использовался в широком спектре авто: Peugeot, Citroën, Ford и Volvo.

Volvo D5 (2.4D)

Выпускался с 2001 по 2016 год. Этот 5-цилиндровый турбодизель отличается надежностью, эластичностью и тишиной, прекрасно себя зарекомендовав в моделях XC70 и XC90. При регулярном обслуживании он легко преодолевает 600 000-800 000 км, сочетая хорошую тягу с низким расходом топлива.

Isuzu 4JJ1 (3.0 D)

Выпускается с 2004 года, отличается простой конструкцией и высоким ресурсом более 700 000 километров без ремонта. Этот 4-цилиндровый турбодизель, который устанавливают на коммерческие авто и пикапы, такие как Isuzu D-Max и Chevrolet Colorado, является доказательством того, что удачная конструкция может быть долговечной и современной одновременно.