Кращі дизельні двигуни на вживаних автомобілях

Двигун Toyota 1KD-FTV (3.0 D-4D). Фото: summitcarcare.com.au

Дизельні двигуни завдяки своїй простій конструкції та запасу міцності легко долають 500 000–700 000 км пробігу без необхідності капітального ремонту. Саме тому, обираючи вживаний автомобіль, варто звертати увагу на моделі з перевіреними силовими агрегатами.

Про це написав SUV News.

Реклама

Читайте також:

Toyota 1KD-FTV (3.0 D-4D)

Цей двигун встановлювався на моделі Toyota Land Cruiser Prado, Hilux та Hiace. Він має заявлений ресурс від 500 000 до 700 000 км. Агрегат оснащений чавунним блоком та механічною паливною помпою високого тиску, що забезпечує йому космічний запас міцності.

Його головні переваги — простота та невибагливість. 1KD-FTV легко перетравлює дизельне пальне різної якості та витримує навіть агресивний стиль водіння.

Mercedes-Benz OM646 (2.2 CDI)

Двигун OM646 зустрічається в моделях E-Class W211, C-Class W203, Sprinter та Vito, з ресурсом від 500 000 до 600 000 км. Цей дизельний "мільйонник" став еталоном надійності старої школи Mercedes. Його ключові особливості — чавунний блок, мінімум складної електроніки та чудова ремонтопридатність.

Згідно з ADAC Reliability 2025, автомобілі з OM646 мають найменшу кількість серйозних поломок серед усіх дизельних моторів об'ємом до 3 літрів.

Також читайте:

Названо найгірший дизельний двигун Ford

Два дизельні двигуни, які переживуть усі автомобілі світу

Названі дизельні кросовери з проблемними двигунами

Volkswagen 1.9 TDI (ALH / BKC / BXE)

Агрегат встановлювався на VW Golf IV–V, Passat B5, Skoda Octavia та Audi A3. Ресурс — від 500 000 до 800 000 км. Його конструкція вважається зразком простоти й витривалості, позаяк включає механічну помпу та не має надмірної електроніки. Відомі випадки, коли 1.9 TDI долав понад 700 000 км без капітального ремонту.

Додатковий бонус — надзвичайно низька витрата пального, що становить близько 5 л/100 км.

BMW M57 (3.0d / 3.0sd)

M57 встановлювався на моделі BMW 3, 5, X3, X5 (до 2010 року), демонструючи довговічність від 400 000 до 600 000 км. Це шість циліндрів, які забезпечують ідеальний баланс ресурсу та динаміки. M57 — останній чистий дизель від BMW, який не переобтяжений електронікою.

За даними аCarVertical 2025, більшість M57 на вторинному ринку мають пробіг понад 400 000 км, але залишаються технічно справними.

PSA 2.0 HDi (DW10)

Двигун HDi зустрічається у широкому спектрі марок Peugeot, Citroën, Ford та Volvo, з ресурсом від 450 000 до 550 000 км. Це, мабуть, найуспішніший французький дизель.

Його ключові особливості — м'яка та тиха робота, надійна паливна система Siemens/Bosch та низьке споживання палива на рівні 5,5 л/100 км.