Лучшие дизельные двигатели на подержанных автомобилях

Двигатель Toyota 1KD-FTV (3.0 D-4D). Фото: summitcarcare.com.au

Дизельные двигатели благодаря своей простой конструкции и запасу прочности легко преодолевают 500 000-700 000 км пробега без необходимости капитального ремонта. Именно поэтому, выбирая подержанный автомобиль, стоит обращать внимание на модели с проверенными силовыми агрегатами.

Об этом написал SUV News.

Реклама

Читайте также:

Toyota 1KD-FTV (3.0 D-4D)

Этот двигатель устанавливался на модели Toyota Land Cruiser Prado, Hilux и Hiace. Он имеет заявленный ресурс от 500 000 до 700 000 км. Агрегат оснащен чугунным блоком и механической топливной помпой высокого давления, что обеспечивает ему космический запас прочности.

Его главные преимущества - простота и неприхотливость. 1KD-FTV легко переваривает дизельное топливо разного качества и выдерживает даже агрессивный стиль вождения.

Mercedes-Benz OM646 (2.2 CDI)

Двигатель OM646 встречается в моделях E-Class W211, C-Class W203, Sprinter и Vito, с ресурсом от 500 000 до 600 000 км. Этот дизельный "миллионник" стал эталоном надежности старой школы Mercedes. Его ключевые особенности — чугунный блок, минимум сложной электроники и отличная ремонтопригодность.

Согласно ADAC Reliability 2025, автомобили с OM646 имеют наименьшее количество серьезных поломок среди всех дизельных моторов объемом до 3 литров.

Также читайте:

Назван худший дизельный двигатель Ford

Два дизельных двигателя, которые переживут все автомобили мира

Названы дизельные кроссоверы с проблемными двигателями

Volkswagen 1.9 TDI (ALH / BKC / BXE)

Агрегат устанавливался на VW Golf IV-V, Passat B5, Skoda Octavia и Audi A3. Ресурс — от 500 000 до 800 000 км. Его конструкция считается образцом простоты и выносливости, так как включает механическую помпу и не имеет избыточной электроники. Известны случаи, когда 1.9 TDI долавливал более 700 000 км без капитального ремонта.

Дополнительный бонус — чрезвычайно низкий расход топлива, составляющий около 5 л/100 км.

BMW M57 (3.0d / 3.0sd)

M57 устанавливался на модели BMW 3, 5, X3, X5 (до 2010 года), демонстрируя долговечность от 400 000 до 600 000 км. Это шесть цилиндров, которые обеспечивают идеальный баланс ресурса и динамики. M57 — последний чистый дизель от BMW, который не перегружен электроникой.

По данным аCarVertical 2025, большинство M57 на вторичном рынке имеют пробег более 400 000 км, но остаются технически исправными.

PSA 2.0 HDi (DW10)

Двигатель HDi встречается в широком спектре марок Peugeot, Citroën, Ford и Volvo, с ресурсом от 450 000 до 550 000 км. Это, пожалуй, самый успешный французский дизель.

Его ключевые особенности — мягкая и тихая работа, надежная топливная система Siemens/Bosch и низкое потребление топлива на уровне 5,5 л/100 км.