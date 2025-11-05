Дизельные и бензиновые двигатели: что долговечнее

Ремонт двигателя. Фото: freepik.com

Среди владельцев и покупателей автомобилей всегда идет спор о долговечности двигателей — дизельных и бензиновых. С развитием технологий эта разница постепенно уменьшается, однако классические инженерные особенности до сих пор отдают предпочтение одному из типов агрегатов.

Эксперты утверждают, что при соблюдении одинаковых условий обслуживания дизельные двигатели традиционно имеют потенциально больший ресурс и более высокую устойчивость к износу.

Конструктивные особенности

Дизельные двигатели работают при значительно более высокой компрессии (сжатии топливной смеси), что требует использования более прочных материалов для изготовления блока цилиндров, поршней и коленчатого вала. Эти компоненты рассчитаны на более высокие нагрузки и температуры, что делает их более устойчивыми к длительной эксплуатации.

Кроме того, дизельные агрегаты, как правило, работают на более низких оборотах (об/мин) по сравнению с бензиновыми аналогами. Более низкие обороты означают меньшее трение и, соответственно, более медленный износ движущихся частей мотора в течение того же пробега.

С другой стороны, современные бензиновые двигатели, особенно малообъемные с турбонаддувом, становятся все более сложными и работают при высоких температурах. Хотя это повышает их мощность и эффективность, это также делает их более чувствительными к качеству топлива и строгому соблюдению интервалов технического обслуживания. Любое отклонение от регламента может привести к быстрому износу турбины или элементов системы прямого впрыска.

Выводы специалистов

Сегодня разница в ресурсе между двумя типами силовых агрегатов для среднестатистического водителя может быть не такой критичной при правильном и своевременном обслуживании.

Дизельный двигатель с большой вероятностью прослужит дольше, благодаря своей прочной конструкции. Он чаще способен пройти 500 000 км и более до капитального ремонта.

Бензиновый мотор остается менее затратным в обслуживании, но его ресурс обычно меньше, чем у дизеля — в среднем до 300 000-400 000 км и более.

Конечная долговечность двигателей, независимо от типа, в значительной степени зависит от стиля вождения и качества моторного масла и топлива.