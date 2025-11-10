Видео
ТОП-5 неубиваемых дизелей — на каких авто они стоят

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 20:40
обновлено: 18:03
Неубиваемые дизельные двигатели: на каких авто они стоят
2005 BMW X5 Фото: carsandbids.com

Надежность двигателя является ключевым критерием при выборе автомобиля, особенно для тех, кто планирует большие пробеги. Опубликован рейтинг пяти дизельных агрегатов, которые доказали свою выносливость и заслужили звание неубиваемых, часто превышая ресурс в 500 000 км.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

2.2 CDTi (Honda)

Этот японский дизель был выпущен в 2006 году. Несмотря на то, что двигатель имеет алюминиевый блок (что вызывало скептицизм), он доказал свою долговечность. Цепной привод ГРМ служит далеко за 300 000 км, и часто встречаются экземпляры, где цепь остается заводской при пробегах около 400 000 км. Это один из лучших агрегатов в мире благодаря его ресурсу, тяге и экономичности. Устанавливался на Honda Accord и Honda CRV.

1.6 и 2.0 HDi (концерн PSA)

Совместная разработка Peugeot и Citroen, признанная их огромным успехом. Эти двигатели экономичны и не слишком сложны конструктивно, что делает ремонт их топливной системы сравнительно недорогим. Благодаря своей надежности, старые версии этих двигателей устанавливали также на Ford, Mazda и Volvo.

2.0 dCi (Renault)

Двухлитровый дизель зарекомендовал себя благодаря прочной конструкции. Он оснащен чугунным блоком и цепным приводом ГРМ, который способен прослужить более 300 000 км, хотя он часто переходит отметку за полмиллиона километров. Его ценят за приятную динамику и надежную топливную систему. Устанавливался на Renault (Megan, Laguna, Koleos, Trafic) и Nissan (Qashqai, X-trail).

авто BMW автомобиль дизтопливо Мотор Renault Honda двигатель Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
