Неубиваемые дизельные двигатели: на каких авто они стоят

2005 BMW X5 Фото: carsandbids.com

Надежность двигателя является ключевым критерием при выборе автомобиля, особенно для тех, кто планирует большие пробеги. Опубликован рейтинг пяти дизельных агрегатов, которые доказали свою выносливость и заслужили звание неубиваемых, часто превышая ресурс в 500 000 км.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

3.0d M57 (BMW)

Старый трехлитровый дизель, который назвали "надежным тракторцем". Он имеет прочный блок, а также надежную топливную систему и турбины. Даже пренебрежение регламентом и качеством масел не могло убить этот агрегат. Устанавливался на старые модели BMW, в частности 5-ю серию (E39) и X5.

5-цилиндровые 2.0 и 2.4 л (Volvo)

Благодаря пяти цилиндрам, двигатель очень хорошо распределяет нагрузку, работает сбалансировано и достаточно тихо. Обслуживание (например, замена комплекта ГРМ) не является слишком дорогим, а надежность этих дизелей достигает 500 000 км. Устанавливался на многие модели Volvo — от V50 до XC90.

2.2 CDTi (Honda)

Этот японский дизель был выпущен в 2006 году. Несмотря на то, что двигатель имеет алюминиевый блок (что вызывало скептицизм), он доказал свою долговечность. Цепной привод ГРМ служит далеко за 300 000 км, и часто встречаются экземпляры, где цепь остается заводской при пробегах около 400 000 км. Это один из лучших агрегатов в мире благодаря его ресурсу, тяге и экономичности. Устанавливался на Honda Accord и Honda CRV.

1.6 и 2.0 HDi (концерн PSA)

Совместная разработка Peugeot и Citroen, признанная их огромным успехом. Эти двигатели экономичны и не слишком сложны конструктивно, что делает ремонт их топливной системы сравнительно недорогим. Благодаря своей надежности, старые версии этих двигателей устанавливали также на Ford, Mazda и Volvo.

2.0 dCi (Renault)

Двухлитровый дизель зарекомендовал себя благодаря прочной конструкции. Он оснащен чугунным блоком и цепным приводом ГРМ, который способен прослужить более 300 000 км, хотя он часто переходит отметку за полмиллиона километров. Его ценят за приятную динамику и надежную топливную систему. Устанавливался на Renault (Megan, Laguna, Koleos, Trafic) и Nissan (Qashqai, X-trail).