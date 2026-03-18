ТОП-10 автомобілів, які не будуть ламатися у 2026 році

На тлі зростання цін на нові авто експерти знову радять дивитися не лише на оснащення чи дизайн, а й на те, наскільки модель здатна пройти кілька років без дорогих проблем. Саме з таким акцентом CarEdge зробила власну добірку найнадійніших автомобілів 2026 року, спираючись на результати Consumer Reports, J.D. Power і довгострокові витрати на обслуговування. У Consumer Reports серед найсильніших брендів за надійністю знову опинилися Lexus, Subaru та Toyota.

Honda HR-V

Honda HR-V у цій добірці названа одним із найбезпечніших варіантів для тих, хто шукає компактний кросовер без зайвих ризиків. Середня ціна моделі становить 30 495 доларів. CarEdge звертає увагу на сильні позиції Honda у рейтингах Consumer Reports, прогноз вище середнього за надійністю для HR-V і те, що для 2026 року модель отримує стандартні бездротові Apple CarPlay та Android Auto, не змінюючи базову технічну концепцію.

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid потрапила до переліку, як один із найсильніших седанів у свіжих оцінках надійності. Середня ціна цієї версії заявлена на рівні 25 819 доларів. У CarEdge підкреслюють, що модель уже кілька років базується на одному й тому самому поколінні, а витрата пального сягає близько 4,4 л на 100 км, що додає їй привабливості для щоденних поїздок. Окремо згадується і гарантійне покриття Hyundai, яке бренд традиційно використовує як одну зі своїх сильних сторін.

Kia Sorento Hybrid

Kia Sorento Hybrid автори добірки назвали найнадійнішим трирядним SUV за останніми даними Consumer Reports. Середня ціна моделі становить 40 183 долари. У матеріалі наголошується, що попри нещодавнє велике оновлення, силова установка та багато ключових компонентів залишаються знайомими ще з 2021 модельного року, а витрата пального сягає близько 6,4 л на 100 км у передньопривідній версії та близько 6,9 л на 100 км у повнопривідній.

Lexus NX

Lexus NX увійшов до списку як люксовий кросовер із сильною репутацією. Його середня ціна становить 50 896 доларів. CarEdge посилається на те, що Lexus був найвище оціненим брендом у дослідженні J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study 2025 року, а сам NX опинився серед моделей із найкращими результатами у свіжому опитуванні Consumer Reports.

Lexus RX

Lexus RX позиціонують як варіант для тих, кому потрібен просторіший преміальний кросовер без відмови від тієї ж репутації бренду. Середня ціна цієї моделі становить 59 257 доларів. У CarEdge зазначають, що нинішнє покоління RX після редизайну 2023 року переходить у 2026-й майже без суттєвих змін, а сама модель пропонується з бензиновими, гібридними та plug-in hybrid силовими установками.

Subaru Forester

Subaru Forester також увійшов до десятки найнадійніших. Середня ціна моделі оцінюється у 39 527 доларів. CarEdge звертає увагу на стабільно сильні результати Forester у дослідженнях Consumer Reports, стандартний повний привід, пакет допомоги водієві EyeSight, а також на те, що для 2026 року до лінійки додається оновлена позашляхова версія Wilderness.

Subaru Impreza

Subaru Impreza у цьому списку фігурує як компактніший варіант для тих, хто хоче отримати фірмову надійність марки та повний привід. Середня ціна автомобіля становить 27 003 долари. CarEdge зазначає, що модель доступна лише як п'ятидверний хетчбек, а 2026 модельний рік проходить для неї практично без змін, а це значить, що несподіваних технічних проблем не буде.

Toyota Camry

Toyota Camry у добірці названа одним із найочевидніших кандидатів для тих, хто в першу чергу шукає надійне авто. Середня ціна моделі становить 34 952 долари. CarEdge нагадує, що Camry стала найкращим середньорозмірним легковиком у J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study 2025 року, а Consumer Reports вказує, що саме покращення надійності Camry допомогло Toyota знову очолити рейтинг брендів за надійністю.

Toyota Corolla

Toyota Corolla також зберегла місце серед найнадійніших моделей 2026 року. Середня ціна становить 25 560 доларів. У CarEdge підкреслюють, що Corolla лишається однією з найстабільніших моделей ринку, а в дослідженні J.D. Power за 2025 рік вона посіла перше місце серед компактних легковиків. Для покупців це означає простішу і передбачуванішу модель без зайвих технічних сюрпризів.

Toyota Prius

Toyota Prius завершує цю десятку як один із найбільш безпроблемних варіантів серед гібридів. Середня ціна моделі становить 35 718 доларів. CarEdge зазначає, що і стандартний Prius, і його plug-in hybrid версія належать до найдешевших у довгостроковому обслуговуванні, а витрата пального у передньопривідній версії сягає близько 4,1 л на 100 км. Для plug-in hybrid варіанта окремо згадується можливість проїхати до приблизно 72 км лише на електротязі. У 2026 році суттєвих змін для моделей Prius не заявлено.