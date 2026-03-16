Які вживані авто найчастіше продають в Україні з пошкодженнями

Пошкоджений автомобіль. Фото: inspektlabs.com

Вибір вживаного транспортного засобу в Україні вимагає особливої уваги через високу частку пошкоджених екземплярів на ринку. Нове дослідження компанії carVertical показало, що понад половина перевірених автомобілів мали записи про дорожні пригоди. Найменша кількість дефектів зафіксована у брендів Volvo та Dacia, що значно підвищує шанси на їхнє довголіття. Перевірка історії дозволяє уникнути купівлі проблемної машини, яка потребуватиме великих інвестицій у майбутньому.

Про це розповідають Новини.LIVE, спираючись на дані carVertical.

Реклама

Читайте також:

Статистика аварійності

Аналіз українського авторинку виявив тривожну тенденцію щодо популярних марок. Найчастіше записи про пошкодження мають моделі бренду Subaru, адже понад 80% цих машин потрапляли в інциденти. Високі показники аварійності також зафіксовані у Tesla (80,3%) та Porsche (79,8%), що часто пояснюється специфікою експлуатації або імпорту.

"Значна частка пошкоджених автомобілів імпортується з-за кордону, дешево ремонтується й продається під виглядом бездефектних", — зазначив експерт carVertical з дослідження авторинків Матас Бузеліс.

Покупці часто оцінюють лише зовнішній вигляд, забуваючи про стан прихованих вузлів та агрегатів. У середньому транспорт потрапляє у ДТП кожні 5-10 років, тому ризик натрапити на відновлений екземпляр залишається стабільно високим.

Дорогий ремонт

Фінансові витрати на усунення наслідків зіткнень суттєво відрізняються залежно від класу машини. Найдорожчим виявився ремонт електрокарів Tesla, де середня вартість одного страхового випадку перевищує 10 600 євро. У багатьох ситуаціях витрати на запчастини та роботу фахівців складають тисячі або навіть десятки тисяч євро.

Більш доступні марки демонструють значно менші суми у звітах про пошкодження. Власники моделей Seat чи Dacia витрачають на відновлення в середньому від 2700 до 2800 євро. Важливо враховувати, що якість проведених робіт безпосередньо впливає на безпеку та здатність металу протистояти корозії протягом наступних років.

Також читайте:

Скільки насправді служать нові автомобільні акумулятори

Чотири ознаки того, що двигун авто скоро вийде з ладу

Кращий вибір

Бренди з найменшою частотою пошкоджень в Україні мають найбільше шансів прослужити власникам до 2036 року. Марка Volvo з показником 47,6% та Dacia з 49,2% очолюють список найбільш збережених вживаних машин. Такі автомобілі за умови належного догляду та відсутності критичних ударів по кузову залишаються надійними партнерами на дорозі.

Найбільш проблемними конкретними моделями на українських майданчиках стали Ford Fusion (94,3% з пошкодженнями) та Volkswagen Jetta (91,4%). Ці авто потребують обов'язкового огляду в сервісних центрах перед оформленням угоди. Своєчасна діагностика дозволяє знайти варіант без прихованих дефектів, який успішно подолає тисячі кілометрів без непередбачуваних поломок.