Скільки насправді служать нові автомобільні акумулятори

Ремонт авто. Фото: УНІАН

Акумулятори в автомобілях потрібні для освітлення фар, активації елементів керування на приладовій панелі та запуску авто. З часом вони поступово деградують і втрачають ефективність. Саме тому довговічність є одним із ключових критеріїв під час вибору нового акумулятора.

Про це повідомляє Slashgear, передає Новини.LIVE.

Реклама

Скільки служать автомобільні акумулятори

Новий свинцево-кислотний акумулятор зазвичай служить від 3 до 5 років, а більш сучасні AGM — від 4 до 7 років. Проте цей термін може скорочуватися через:

пропуск обслуговування;

залишене увімкнене світло;

шкідливі звички водіння.

Ознаки, що акумулятор потребує заміни, включають повільний запуск двигуна, слабку сигналізацію та тьмяне світло фар і салонного освітлення, особливо на холостих обертах.

Що впливає на термін служби акумулятора

Попри те, що термін служби більшості 12-вольтових акумуляторів становить близько пʼяти років, він може змінюватися залежно від декількох факторів.

Один із ключових факторів, що впливає на термін служби — стиль керування. Часті короткі поїздки тривалістю менше 20 хвилин можуть поступово виснажувати батарею. Під час запуску двигуна автомобіль споживає значну кількість енергії, а генератор у таких поїздках не встигає повністю її відновити. Через це акумулятор поступово слабшає і служить менше від очікуваного терміну.

Крім того, тривале увімкнення радіо або фар автомобіля також призводить до розрядження. Навіть якщо зарядний пристрій дозволяє запустити автомобіль, постійне "паразитне" розрядження значно скорочує термін служби акумулятора, що може призвести до його швидкої заміни.

На довговічність і ефективність батареї також впливають екстремальні температури, забруднені клеми та тривалий простої автомобіля.

Як продовжити термін служби нового автомобільного акумулятора:

регулярно їздити на авто щонайменше 20 хвилин, оскільки таким чином акумулятор завжди буде заряджений;

слід переконатися, що вся електроніка та аксесуари не залишаються увімкненими, коли автомобіль працює на холостому ходу;

якщо автомобіль планується тривалий час не експлуатувати, доцільно повністю відʼєднати мінусовий кабель акумулятора;

підтримувати чистоту клем;

дотримуватися графіків профілактичного обслуговування.

