Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нові акумулятори подвоять запас ходу електромобілів

Нові акумулятори подвоять запас ходу електромобілів

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 11:45
Вчені розробили нові акумулятори для електромобілів — у чому їхня перевага
Електромобіль. Ілюстративне фото: Pixabay

Науковці розробили нову технологію літієвих батарей, яка може суттєво збільшити запас ходу електромобілів та покращити їхню роботу в холодну погоду. Дослідники заявляють, що нові елементи живлення мають майже втричі більшу енергетичну щільність, ніж сучасні акумулятори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Arenaev.

Реклама
Відповідне дослідження опублікували 25 лютого в журналі Nature. Його провела команда вчених під керівництвом професора Чжао Ціна та академіка Чень Цзюня з Нанкайського університету разом із дослідником Лі Юном із Шанхайського інституту космічних джерел енергії.

Науковцям вдалося досягти енергетичної щільності батареї на рівні 700 Вт·год/кг. Для порівняння, більшість сучасних акумуляторів для електромобілів мають показник приблизно 250–255 Вт·год/кг, а перспективні твердотільні батареї — близько 500 Вт·год/кг.

Щоб зрозуміти значення цього показника, дослідники порівнюють батарею з паливним баком — якщо два акумулятори мають однакову вагу, але один здатний зберігати втричі більше енергії, автомобіль зможе проїхати значно більшу відстань без підзарядки.

Ключем до підвищення ефективності стала зміна електроліту — рідини всередині батареї, яка допомагає рухатися іонам літію. У традиційних акумуляторах використовують суміш солей літію та карбонатних розчинників, де рух іонів забезпечують атоми кисню. Однак така рідина досить густа, повільно поширюється і гірше працює при низьких температурах.

Китайські дослідники запропонували альтернативу — електроліт на основі фторованих вуглеводневих розчинників. У цій системі рух літію забезпечують атоми фтору. Завдяки цьому рідина стає більш текучою і потребує меншої кількості для ефективної роботи батареї.

Результати дослідження. Фото: arenaev.com

Новий акумулятор демонструє високу ефективність навіть у сильний мороз. Якщо традиційні батареї часто втрачають продуктивність на холоді, то нові елементи можуть працювати при температурі до -50 °C. Навіть за таких умов їхня енергетична щільність становить майже 400 Вт·год/кг, що перевищує показники багатьох сучасних батарей при кімнатній температурі.

Вчені пояснюють, що під час розробки їм довелося точно збалансувати структуру електроліту, щоб забезпечити вільний рух атомів літію. Перехід від кисню до фтору дозволив усунути основні обмеження, які раніше стримували продуктивність батарей.

Сьогодні багато компаній роблять ставку на твердотільні акумулятори, які вважають майбутнім галузі. Однак навіть вони зазвичай досягають приблизно 400 Вт·год/кг. Нове дослідження показує, що рідинні літієві батареї також можуть значно перевершити ці показники, якщо правильно підібрати хімічний склад.

У перспективі такі батареї можуть використовуватися не лише в електромобілях, а й у вантажному транспорті, авіації, робототехніці та навіть космічній техніці. Хоча показник 700 Вт·год/кг стосується окремого елемента батареї, навіть після інтеграції у повну систему приріст ефективності може залишатися значним.

авто електрокари дослідження батарея електромобіль акумулятор
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації