Ученые разработали новые аккумуляторы для электромобилей — в чем их преимущество

Ученые разработали новую технологию литиевых батарей, которая может существенно увеличить запас хода электромобилей и улучшить их работу в холодную погоду. Исследователи заявляют, что новые элементы питания имеют почти втрое большую энергетическую плотность, чем современные аккумуляторы.

Соответствующее исследование опубликовали 25 февраля в журнале Nature. Его провела команда ученых под руководством профессора Чжао Цена и академика Чэнь Цзюня из Нанкайского университета вместе с исследователем Ли Юном из Шанхайского института космических источников энергии.

Ученым удалось достичь энергетической плотности батареи на уровне 700 Вт-ч/кг. Для сравнения, большинство современных аккумуляторов для электромобилей имеют показатель примерно 250-255 Вт-ч/кг, а перспективные твердотельные батареи — около 500 Вт-ч/кг.

Чтобы понять значение этого показателя, исследователи сравнивают батарею с топливным баком — если два аккумулятора имеют одинаковый вес, но один способен хранить втрое больше энергии, автомобиль сможет проехать значительно большее расстояние без подзарядки.

Ключом к повышению эффективности стало изменение электролита — жидкости внутри батареи, которая помогает двигаться ионам лития. В традиционных аккумуляторах используют смесь солей лития и карбонатных растворителей, где движение ионов обеспечивают атомы кислорода. Однако такая жидкость достаточно густая, медленно распространяется и хуже работает при низких температурах.

Китайские исследователи предложили альтернативу — электролит на основе фторированных углеводородных растворителей. В этой системе движение лития обеспечивают атомы фтора. Благодаря этому жидкость становится более текучей и требует меньшего количества для эффективной работы батареи.

Новый аккумулятор демонстрирует высокую эффективность даже в сильный мороз. Если традиционные батареи часто теряют производительность на холоде, то новые элементы могут работать при температуре до -50 °C. Даже при таких условиях их энергетическая плотность составляет почти 400 Вт-ч/кг, что превышает показатели многих современных батарей при комнатной температуре.

Ученые объясняют, что при разработке им пришлось точно сбалансировать структуру электролита, чтобы обеспечить свободное движение атомов лития. Переход от кислорода к фтору позволил устранить основные ограничения, которые ранее сдерживали производительность батарей.

Сегодня многие компании делают ставку на твердотельные аккумуляторы, которые считают будущим отрасли. Однако даже они обычно достигают примерно 400 Вт-ч/кг. Новое исследование показывает, что жидкостные литиевые батареи также могут значительно превзойти эти показатели, если правильно подобрать химический состав.

В перспективе такие батареи могут использоваться не только в электромобилях, но и в грузовом транспорте, авиации, робототехнике и даже космической технике. Хотя показатель 700 Вт-ч/кг касается отдельного элемента батареи, даже после интеграции в полную систему прирост эффективности может оставаться значительным.

