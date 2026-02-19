Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Наконец определен точный срок службы батарей электромобилей

Наконец определен точный срок службы батарей электромобилей

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 12:50
Сколько лет на самом деле служат батареи электромобилей
Батареи электрокаров. Фото: geotab.com

Новое масштабное исследование канадской компании Geotab раскрыло реальные показатели выносливости аккумуляторов современных электромобилей. Согласно полученным данным, большинство батарей способны эффективно работать значительно дольше, чем обычно эксплуатируют один автомобиль.

Об этом сообщил New Atlas.

Реклама
Читайте также:

Более десятилетия

Анализ состояния более 22 700 электрических машин 21 различной марки подтвердил, что средний уровень ежегодной деградации аккумуляторов составляет всего 2,3%. Специалисты компании Geotab отмечают, что при таком темпе износа срок службы источника питания составляет более 13 лет. Даже после 12 лет интенсивной эксплуатации остаточный ресурс емкости обычно превышает 75%.

Такие показатели делают электрокары выгодным приобретением как для частных владельцев, так и для коммерческих автопарков. Интересно сравнить эти цифры с данными страховой фирмы The Zebra, которая обнаружила, что в США водители пользуются одним автомобилем в среднем около 8 лет. Таким образом, ресурс аккумулятора существенно превышает потребности большинства пользователей перед следующей перепродажей транспортного средства.

Также читайте:

Какие электромобили надо заряжать не до 80, а до 100%

Какая батарея на подержанных Tesla Model 3 самая долговечная

Факторы влияния

Хотя средние цифры выглядят оптимистично, скорость потери емкости зависит от способа использования. Исследователи отметили, что интенсивная зарядка на скоростных станциях постоянного тока ускоряет деградацию по сравнению с медленной зарядкой переменного тока. Это объясняется значительным повышением температуры элементов во время быстрого пополнения энергии, что позволяет проехать сотни километров уже за несколько минут.

Показатель износа в 2,3% в отчете 2025 года несколько выше цифры 1,8%, зафиксированной годом ранее. Эксперты связывают это с расширением выборки данных и ростом популярности сверхбыстрых зарядок среди владельцев новых моделей.

Появление на рынке полутвердотельных аккумуляторов обещает еще большую продолжительность жизни для будущих поколений электрического транспорта. Это позволит машинам дольше оставаться на дорогах и лучше сохранять свою цену на вторичном рынке.

авто электрокары исследование автомобиль батерея електромобиль аккумулятор
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации