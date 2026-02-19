Сколько лет на самом деле служат батареи электромобилей

Батареи электрокаров. Фото: geotab.com

Новое масштабное исследование канадской компании Geotab раскрыло реальные показатели выносливости аккумуляторов современных электромобилей. Согласно полученным данным, большинство батарей способны эффективно работать значительно дольше, чем обычно эксплуатируют один автомобиль.

Об этом сообщил New Atlas.

Более десятилетия

Анализ состояния более 22 700 электрических машин 21 различной марки подтвердил, что средний уровень ежегодной деградации аккумуляторов составляет всего 2,3%. Специалисты компании Geotab отмечают, что при таком темпе износа срок службы источника питания составляет более 13 лет. Даже после 12 лет интенсивной эксплуатации остаточный ресурс емкости обычно превышает 75%.

Такие показатели делают электрокары выгодным приобретением как для частных владельцев, так и для коммерческих автопарков. Интересно сравнить эти цифры с данными страховой фирмы The Zebra, которая обнаружила, что в США водители пользуются одним автомобилем в среднем около 8 лет. Таким образом, ресурс аккумулятора существенно превышает потребности большинства пользователей перед следующей перепродажей транспортного средства.

Факторы влияния

Хотя средние цифры выглядят оптимистично, скорость потери емкости зависит от способа использования. Исследователи отметили, что интенсивная зарядка на скоростных станциях постоянного тока ускоряет деградацию по сравнению с медленной зарядкой переменного тока. Это объясняется значительным повышением температуры элементов во время быстрого пополнения энергии, что позволяет проехать сотни километров уже за несколько минут.

Показатель износа в 2,3% в отчете 2025 года несколько выше цифры 1,8%, зафиксированной годом ранее. Эксперты связывают это с расширением выборки данных и ростом популярности сверхбыстрых зарядок среди владельцев новых моделей.

Появление на рынке полутвердотельных аккумуляторов обещает еще большую продолжительность жизни для будущих поколений электрического транспорта. Это позволит машинам дольше оставаться на дорогах и лучше сохранять свою цену на вторичном рынке.