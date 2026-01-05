Видео
Видео

Главная Авто Какие электромобили надо заряжать не до 80, а до 100%

Какие электромобили надо заряжать не до 80, а до 100%

Дата публикации 5 января 2026 17:40
Почему некоторые электромобили нужно заряжать до 100%
Зарядка электромобиля на публичной ЭЗС. Фото: freepik.com

Особенности эксплуатации современных электромобилей напрямую зависят от химического состава установленных аккумуляторов. Базовые версии популярных моделей требуют регулярной подзарядки до полного объема для обеспечения корректной работы бортовой электроники.

Об этом сообщил Ionity.

Технические особенности

Базовые комплектации Ford Mustang Mach-E, Tesla Model 3, Rivian R1T и будущего Chevrolet Bolt оснащаются литий-железо-фосфатными (LFP) батареями. Такие накопители на 20% дешевле в производстве, поскольку не содержат ценных никеля и кобальта.

Несмотря на более низкую на 30% энергетическую плотность, LFP-элементы являются более безопасными, меньше подвержены перегреву и имеют более долгий срок службы по сравнению с никель-марганец-кобальтовыми (NMC) аналогами.

Зарядка до максимума

В отличие от стандартных литий-ионных батарей, которые рекомендуют держать на уровне 80%, LFP-химия требует регулярного достижения 100% заряда. Это необходимо для калибровки системы управления батареей (BMS), которая только при условии полного заряда может точно рассчитать остаточный запас хода.

Tesla советует заряжать такие авто до максимума еженедельно, а Ford — по крайней мере раз в месяц, чтобы избежать ошибок в отображении энергии.

Ресурс и выносливость

Статистические данные свидетельствуют, что LFP-аккумуляторы демонстрируют высокую устойчивость к деградации. После пробега 160 000 км потеря емкости у таких машин остается минимальной, даже при условии частого использования быстрых зарядок.

Однако стоит учитывать, что этот тип батарей работает менее эффективно при низких температурах, что сильно влияет на пробег в зимний период.

авто электрокары автомобиль електромобиль зарядка аккумулятор
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
