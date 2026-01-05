Відео
Які електромобілі треба заряджати не до 80, а до 100%

Дата публікації: 5 січня 2026 17:40
Чому деякі електромобілі потрібно заряджати до 100%
Заряджання електромобіля на публічній ЕЗС. Фото: freepik.com

Особливості експлуатації сучасних електромобілів безпосередньо залежать від хімічного складу встановлених акумуляторів. Базові версії популярних моделей вимагають регулярного заряджання до повного обсягу для забезпечення коректної роботи бортової електроніки.

Про це повідомив Ionity.

Технічні особливості

Базові комплектації Ford Mustang Mach-E, Tesla Model 3, Rivian R1T та майбутнього Chevrolet Bolt оснащуються літій-залізо-фосфатними (LFP) батареями. Такі накопичувачі на 20% дешевші у виробництві, позаяк не містять коштовних нікелю та кобальту.

Попри нижчу на 30% енергетичну щільність, LFP-елементи є безпечнішими, менше схильні до перегріву та мають довший термін служби порівняно з нікель-марганець-кобальтовими (NMC) аналогами.

Заряджання до максимуму

На відміну від стандартних літій-іонних батарей, які рекомендують тримати на рівні 80%, LFP-хімія потребує регулярного досягнення 100% заряду. Це необхідно для калібрування системи керування батареєю (BMS), яка лише за умови повного заряду може точно розрахувати залишковий запас ходу.

Tesla радить заряджати такі авто до максимуму щотижня, а Ford — принаймні раз на місяць, щоб уникнути помилок у відображенні енергії.

Ресурс та витривалість

Статистичні дані свідчать, що LFP-акумулятори демонструють високу стійкість до деградації. Після пробігу 160 000 км втрата місткості у таких машин залишається мінімальною, навіть за умови частого використання швидких зарядок.

Проте варто враховувати, що цей тип батарей працює менш ефективно за низьких температур, що сильно впливає на пробіг у зимовий період.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
